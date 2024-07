Fabrício Oliveira é eleito presidente internacional de Lions Clubs International para o ano fiscal de 2024-2025

OAK BROOK, Ill., 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Fabrício Oliveira, um conceituado empresário de Catolé do Rocha, Paraíba, Brasil, foi eleito para servir como o próximo Presidente Internacional de Lions Clubs International. Oliveira foi eleito para servir no estimado cargo na 106ª Convenção Internacional Lions Clubs International realizada em Melbourne, Austrália, que ocorreu de 21 a 25 de junho de 2024.

Com um histórico notável em administração de empresas, incluindo uma pós-graduação em Administração de Empresas (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e uma graduação em Administração, o Presidente Internacional Fabrício traz uma vasta experiência e conhecimento para sua nova função.

"Há inúmeras maneiras de fazer a diferença em comunidades de todo o mundo e tenho orgulho de pertencer a uma organização que alcança pessoas necessitadas em todos o mundo", disse Oliveira. "Minha esperança para este ano como Presidente do Lions International é inspirar muitos outros voluntários com espírito de serviço a se afiliarem à nossa maravilhosa organização."

Associado dedicado do Lions Clube de Catolé do Rocha desde 1985, o Presidente Internacional Oliveira ocupou diversos cargos de liderança na associação, desde presidente de clube até diretor internacional. Seu compromisso com o serviço e a liderança foi reconhecido com vários prêmios, incluindo o prestigioso Prêmio Embaixador da Boa Vontade, a maior honraria concedida pela associação. Ele também recebeu o Prêmio Chave por ajudar a dar posse a trinta novos associados Leões, um Certificado de Extensão por patrocinar cinco novos Leo clubes, Medalha de Visão Global pelo trabalho desempenhado no SightFirst e o Prêmio Mãos Solidárias de Lions Clubs International Foundation.

Além de suas contribuições ao Lions Clubs International, o Presidente Internacional Oliveira está ativamente envolvido em várias organizações profissionais e comunitárias. Atuou como Secretário de Indústria e Comércio do Estado da Paraíba, bem como em cargos de liderança em várias empresas e associações do setor.

"Todos os Leões e Leos trazem um conjunto de habilidades e contribuições singulares para Lions International", disse Oliveira. "Independentemente dos talentos, interesses ou situação financeira de uma pessoa, sempre há uma oportunidade de fazer a diferença como Leão."

O Presidente Internacional Fabrício é acompanhado em seu compromisso de servir por sua esposa, Amariles, também associada dedicada do Lions Clube de Catolé do Rocha e Companheira de Melvin Jones. Juntos, eles têm três filhos e uma neta.

Como Presidente Internacional, Fabrício Oliveira liderará Lions Clubs International em sua missão de servir comunidades em todo o mundo por meio de projetos humanitários e atividades de serviço.

