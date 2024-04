Faculdade de Administração de São Bernardo do Campo, 100% gratuita, é considerada a 2ª melhor do Estado de São Paulo

Faculdade Engenheiro Salvador Arena, mantida pela Fundação Salvador Arena, faz parte do grupo de excelência do MEC e o seu Curso de Administração é avaliado também como o 1º melhor da região do ABCDM e 12º de todo o País

SÃO BERNARDO DO CAMPO Brasil, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O desempenho do curso de Administração da Faculdade Engenheiro Salvador Arena, 100% gratuito, mantido pela Fundação Salvador Arena e com mais de duas décadas de tradição em ensino superior, demonstra como instituições privadas podem promover a transformação social, por intermédio da educação.

Segundo dados que acabam de ser divulgados pelo MEC/INEP, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena faz parte do grupos de excelência do MEC e o seu curso de Administração foi rankeado e classificado como o melhor da região do ABCDM, o 2º melhor do Estado de São Paulo e o 12º de todo o país, de acordo com o CPC (Conceito Preliminar de Curso) de 2022.

O curso de Administração já tinha alcançado posições de destaque no Conceito ENADE, divulgadas no final do ano passado, sendo também o 1º na região do ABCDM, o 2º em São Paulo e o 8º em todo o Brasil.

Localizada em São Bernardo do Campo, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena oferece um ambiente de aprendizado que combina tradição com inovação, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho e para contribuições significativas na sociedade. Além do curso de Administração, a instituição oferece bacharelados em Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação; bem como pós-graduações lato sensu em Gestão Educacional e Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade, todos 100% gratuitos, que estão com o processo seletivo aberto.

Com foco em oportunizar a inserção e recolocação dos alunos no mercado de trabalho, a instituição fomenta continuamente o empreendedorismo e a inovação. Os projetos acadêmicos dos cursos são alinhados às exigências do mercado atual, garantindo uma educação relevante e de excelência.

A Faculdade também oferece aos alunos uma variedade de atividades extracurriculares, incluindo culturais, esportivas e de formação continuada. Parte do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (CEFSA), a instituição está instalada em um campus de quase 140 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.

O ingresso nos cursos de graduação ocorre por meio de um vestibular realizado pela Vunesp duas vezes ao ano. O próximo processo seletivo, com inscrições abertas nesse momento, será realizado em uma única fase presencial, na cidade de São Bernardo do Campo, por meio de vestibular e oferecerá 40 vagas para cada curso, sendo metade delas para livre concorrência (qualquer tipo de renda), e a outra metade para vagas sociais (pessoas com renda per capita familiar de até 1,5 salários mínimos). As inscrições para os cursos de graduação vão até o dia 03/05/2024, diretamente no site da www.vunesp.com.br.

E para a pós-graduação, metade das vagas do curso de Gestão Educacional é reservada para profissionais da educação pública, seja municipal, estadual ou federal, e a outra metade para o público geral; enquanto o curso de Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade é aberto ao público geral, e as inscrições vão até às 10h do dia 16/05/2024, diretamente no site www.faculdadesalvadorarena.org.br .

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, receberam aporte de R$ 61,2 milhões em 2022, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2022 foram aplicados R$ 17,4 milhões em 110 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 42.714 pessoas e indiretamente, 139.898 pessoas. Saiba mais: http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395264/Faculdade_Engenheiro_Salvador_Arena.jpg

