Faculdade de odontologia Aria oferece curso com metodologia inovadora e laboratórios de última geração.

SAO PAULO, 27 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- As inovações tecnológicas e metodologias pedagógicas têm transformado o panorama do ensino superior no Brasil e no mundo, especialmente em cursos que exigem alta capacitação técnica e prática, como a Odontologia. A adoção de laboratórios de última geração e metodologias de ensino inovadoras tem gerado impactos significativos na formação acadêmica e profissional dos futuros dentistas, garantindo maior qualidade e assertividade no aprendizado.

Tecnologias que transformam o ensino

FACULDADE ARIA - CAMPUS ASA SUL

Laboratórios de ponta equipados com simuladores 3D, scanners intraorais, impressoras 3D e ferramentas de realidade virtual têm se tornado cada vez mais comuns nas instituições de ensino de odontologia. Essas tecnologias permitem que os estudantes pratiquem procedimentos de alta complexidade em ambientes controlados antes de realizá-los em pacientes reais, reduzindo erros e aumentando a confiança.

"O uso de tecnologias digitais no ensino da odontologia não só melhora a experiência do aluno, mas também o prepara para as demandas do mercado, que está cada vez mais competitivo e exigente", explica a professora Maria Letícia Bucchianeri, coordenadora do curso de Odontologia da renomada faculdade Aria, em Brasília.

Metodologias ativas: o aluno como protagonista

Além das inovações tecnológicas, as metodologias ativas de ensino também têm se destacado como fator de transformação. Estratégias como a aprendizagem baseada em problemas (PBL), estudos de casos e projetos interdisciplinares colocam o aluno no centro do processo educacional, promovendo maior engajamento e desenvolvimento de competências como pensamento crítico, trabalho em equipe e resolução de problemas.

"Os alunos estão mais engajados quando percebem que são parte ativa do aprendizado. Isso também reflete em um melhor desempenho nas avaliações clínicas e em maior segurança para lidar com pacientes reais", explica a coordenadora.

Resultados na prática clínica

Estudos recentes mostram que estudantes expostos a essas inovações apresentam maior índice de retenção de conhecimento e habilidades práticas em comparação a alunos de cursos que utilizam apenas metodologias tradicionais. Além disso, a experiência com tecnologias de ponta facilita a transição para o mercado de trabalho, uma vez que muitos consultórios e clínicas já operam com ferramentas digitais.

A vantagem de estudar em um centro clínico médico

Outra grande vantagem para os estudantes de odontologia é a possibilidade de realizar sua formação prática em centros clínicos médicos. Esses ambientes permitem uma maior proximidade com o mercado de trabalho e com profissionais experientes da área. A convivência com especialistas de diferentes campos da saúde promove uma visão mais ampla e integrada da prática odontológica, beneficiando a formação do aluno.

"Ter acesso a um centro clínico médico durante a graduação proporciona uma experiência realista e completa. O aluno aprende não apenas a executar procedimentos técnicos, mas também a desenvolver habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal com pacientes e colegas de outras especialidades", destaca Maria Letícia.

A exposição a casos clínicos reais e a interação constante com profissionais atuantes tornam o aprendizado mais dinâmico e relevante. Isso também aumenta a confiança do estudante ao entrar no mercado de trabalho, pois ele já teve contato com cenários e desafios semelhantes aos que encontrará em sua carreira.

Desafios e perspectivas

Apesar dos avanços, a implementação de tecnologias de ponta e metodologias inovadoras ainda enfrenta desafios, como os altos custos de aquisição e manutenção de equipamentos, além da necessidade de capacitar professores para o uso dessas ferramentas. No entanto, o investimento em estrutura e formação continuada tem se mostrado essencial para garantir a qualidade no ensino.

Com as transformações em andamento, o futuro da educação em odontologia promete ser cada vez mais promissor, oferecendo uma formação mais completa, eficiente e alinhada às demandas do mercado e às necessidades dos pacientes. As faculdades que investem em inovação não apenas moldam melhores profissionais, mas também contribuem para avançar a qualidade da saúde bucal no país.

