Faculdade Engenheiro Salvador Arena, abre processo seletivo para 160 vagas gratuitas no 2º semestre de 2026

Com ensino de excelência e alto índice de empregabilidade , Faculdade Engenheiro Salvador Arena oferece 40 vagas por curso em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Automação

Faculdade Engenheiro Salvador Arena oferece 40 vagas por curso em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Automação Inscrições para o processo seletivo vão das 10h do dia 25 de março de 2026 até as 23h59 do dia 5 de maio de 2026

SÃO PAULO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Os indicadores oficiais de qualidade do ensino superior no Brasil mostram um cenário de acentuada diferença de desempenho entre as instituições.

Foto divulgação Faculdade Engenheiro Salvador Arena

De acordo com o Ministério da Educação, por meio do Inep, apenas 27,7% das instituições de ensino superior brasileiras ficaram nas faixas 4 e 5 do IGC, ou seja, menos de um das IES alcançou os níveis considerados mais altos na avaliação federal.

Em um sistema com diferenças expressivas de desempenho, instituições que atingem os conceitos máximos nas avaliações passam a ocupar posição de referência acadêmica e estrutural.

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena integra esse grupo: todos os seus cursos estão posicionados no grupo de excelência do MEC. O curso de Administração, por exemplo, é reconhecido como o 1º melhor da região do ABCDM, 2º no Estado de São Paulo e o 12º melhor do Brasil, segundo os indicadores oficiais do Inep/MEC.

Para a diretora acadêmica da Faculdade, Luciana Guimarães Borges, os resultados refletem um projeto educacional consistente e de longo prazo. "A excelência acadêmica não é um objetivo isolado, mas consequência de um modelo que integra qualidade acadêmica, infraestrutura adequada e forte conexão com o mercado. Nosso compromisso é formar profissionais/pessoas altamente capacitados e, ao mesmo tempo, conscientes do seu papel na transformação social e econômica do país e do mundo", afirma.

Esses resultados reforçam a relevância da abertura do processo seletivo para o segundo semestre de 2026. São 160 vagas presenciais, distribuídas entre os cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, com 40 vagas cada.

As inscrições podem ser realizadas das 10h do dia 25 de março de 2026 até as 23h59 do dia 5 de maio de 2026, com taxa no valor de R$40,00. O pedido de isenção da taxa de inscrição poderá ser realizado das 10h do dia 25 de março de 2026 até as 23h59 do dia 8 de abril de 2026. A divulgação dos resultados ocorrerá em 29 de junho de 2026, a partir das 10h, no site oficial. A prova será presencial, organizada peça VUNESP, no dia 07 de junho de 2026, das 14h às 18h30

Mantida pela Fundação Salvador Arena, com mais de seis décadas de atuação nas áreas de educação e assistência social, a Faculdade alia desempenho acadêmico elevado, infraestrutura moderna e atualização curricular constante. Os cursos são estruturados para responder às transformações tecnológicas e às exigências do setor produtivo, com forte base técnica e integração prática.

A instituição também mantém o Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), que acompanha os estudantes com orientação profissional, apoio a estágios, preparação para processos seletivos e incentivo ao empreendedorismo, fortalecendo a empregabilidade dos egressos.

Além da excelência acadêmica, a Faculdade assegura alimentação durante o período de aulas, preparada na própria unidade, primeiro conjunto de uniforme e todos os materiais didáticos necessários ao curso, reforçando o compromisso com permanência e desempenho estudantil.

O início das aulas está previsto para 3 de agosto de 2026, conforme o calendário acadêmico.

Mais informações sobre o processo seletivo, edital completo e cronograma estão disponíveis no site oficial da Vunesp www.vunesp.com.br e no canal institucional da Faculdade www.faculdadesalvadorarena.org.br

Etapas Datas Inscrições das 10h do dia 25 de março de 2026 até as 23h59 do dia 5 de maio de 2026 Período para solicitação de isenção das 10h do dia 25 de março de 2026 até as 23h59 do dia 8 de abril de 2026 Divulgação dos locais de prova (Vunesp) 28 de maio de 2026, a partir das 10h Prova 07 de junho de 2026, das 14h às 18h30 Divulgação dos resultados no site 29 de junho de 2026 a partir das 10h Início das aulas (previsão) 03 de agosto de 2026

Sobre a Faculdade Engenheiro Salvador Arena

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena – é uma instituição de ensino superior privada totalmente gratuita, comprometida com a transformação social através da educação. Sempre atenta a inovações, atualiza constantemente seus cursos para que estejam sempre alinhados às demandas do mercado. Mais que a formação acadêmica, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena se preocupa com o desenvolvimento integral do aluno. Por isso, trabalha com projetos filantrópicos, programas de extensão universitária, desafios empresariais, entre outros.

Atualmente a Faculdade Engenheiro Salvador Arena oferece cursos superiores bacharéis em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, todos com conceito máximo na avaliação do MEC, além de cursos de pós-graduação em Gestão Educacional e Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade. O processo seletivo para os cursos de graduação ocorre duas vezes ao ano e para a pós-graduação anualmente. Mais informações em https://faculdadesalvadorarena.org.br/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957585/DSC_3419___Tratada.jpg

FONTE Faculdade Engenheiro Salvador Arena