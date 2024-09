Falling Walls Lab Brazil: 15 candidatos disputam vagas na grande final de Berlim

Concurso Falling Walls Lab Brazil, que premia propostas inovadoras e transformadoras com base em pesquisa científica, elegerá seus vencedores em 27 de setembro, em Recife. Os dois primeiros colocados competirão com até 100 classificados na final global em Berlim

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo, em parceria com a Fundação Falling Walls, a Cesar School, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e o Ministério das Relações Externas da Alemanha, anuncia que já foram escolhidos os finalistas da etapa brasileira do Falling Walls Lab (FWL) 2024.

O nome do concurso remete à queda do Muro de Berlim em 1989, um marco ainda recente na história da geopolítica mundial. Os idealizadores do FWL perguntam: quais os próximos muros a serem derrubados, a partir da ciência e da inovação, para o progresso da humanidade?

As inscrições para a competição foram encerradas em 19 de agosto, com 74 projetos de base científica submetidos de todas as regiões do Brasil. Os 15 selecionados por um pré-júri serão revelados em 27 de setembro, em Recife. Os dois primeiros colocados da etapa brasileira ganharão uma viagem com tudo pago à Alemanha para participar da final global em Berlim, onde competirão com até 100 representantes de outros países no dia 7 de novembro.

A comissão julgadora da etapa brasileira em Recife será composta por sete jurados – representantes do meio acadêmico, dos setores empresarial e de empreendedorismo, bem como uma jornalista. Segundo Marcio Weichert, gestor executivo do DWIH, a maioria dos projetos inscritos demonstra uma preocupação e propõe soluções inovadoras para desafios da humanidade e do planeta, por exemplo, nas áreas de energia, meio ambiente, sustentabilidade, saúde e tecnologia em geral.

Inclusão

Neste ano, observou-se um aumento significativo na participação feminina entre as inscrições, e sete dos 15 projetos finalistas foram desenvolvidos por mulheres. Fato inédito é a classificação de uma candidata PcD, com deficiência visual grave. Também cresceu o número de residentes em pequenas cidades do interior. "Quando o pré-júri avalia os inscritos, ele não dispõe dos dados de perfil dos candidatos. Tampouco há cotas. A pré-seleção se dá com base nos aspectos de inovação e impacto da proposta, bem como a clareza da mesma. Não importa quem sejam os selecionados, é nossa missão trazê-los todos para o Falling Walls Lab", ressalta Weichert.

O Falling Walls Lab Brazil é realizado anualmente para reconhecer propostas inovadoras nas áreas de ciência e tecnologia. Os candidatos podem ser de qualquer área, desde que tenham vínculo ativo com uma instituição de ensino superior, ou tenham concluído a graduação há no máximo dez anos, mestrado há sete ou o doutorado há cinco anos. Os finalistas de fora de Recife terão ajuda de custo para deslocamento e hospedagem na capital pernambucana.

Treinamento de pitch

Todos os trabalhos serão exibidos no formato de pitch, em que os participantes terão apenas três minutos para apresentar seu projeto. Nesse sentido, a Cesar School está realizando treinamento on-line para que os candidatos aprimorem suas habilidades de comunicação e técnicas de pitch, especialmente no idioma obrigatório do concurso, o inglês, e aumentem suas chances nos Falling Walls Lab brasileiro e global.

Sobre o Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo

O Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo foi inaugurado em 2012 para estreitar os laços entre a Alemanha e o Brasil nas áreas de ciência, pesquisa e inovação. O DWIH São Paulo promove a visibilidade das instituições alemãs destas áreas no Brasil e fomenta a cooperação binacional, sobretudo por meio de evento, estimulando o intercâmbio e a transferência de conhecimento, bem como reunindo pesquisadores e inovadores, entre outros atores do ecossistema de inovação.

Sobre o Falling Walls Lab

Parte de um conjunto de eventos organizados pela Fundação Falling Walls durante três dias em Berlim, o Falling Walls Lab é uma competição de pitches e um fórum de networking de classe mundial que reúne um grupo diversificado e interdisciplinar de jovens pesquisadores e profissionais em início de carreira, oferecendo um palco para propostas inovadoras em nível global e local. Os formatos multifacetados dos eventos da Falling Walls apoiam os participantes na condução de suas inovações e no desenvolvimento de suas habilidades de comunicação, promovendo a colaboração e criando um espaço para que nossa comunidade impactante e sustentável prospere.

Conheça os vencedores de 2023

A edição de 2023 do Falling Walls Lab Brazil, realizada em São Paulo em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), premiou em primeiro lugar uma plataforma web que usa aprendizado de máquina para detectar notícias falsas, apresentada pelo então estudante de graduação Denis Tavares da Silva, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), campus Ourinhos. Hoje, ele faz doutorado (direto) no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP).

Vencedores

Além Denis da Silva, também foram para a Alemanha na final do FWL 2023 o vice-campeão, Elias Barbosa, então estudante de biomedicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e a terceira colocada Bruna Enne, estudante da Universidade de São Paulo (USP). Após o Falling Walls Lab em Berlim, onde conheceu seu atual orientador de pesquisa, Elias Barbosa mudou-se para a Universidade de Chicago.

Durante seu pitch, Silva citou estudos que mostram que as pessoas têm 70% mais chance de compartilhar uma notícia falsa do que uma verdadeira, já que as fake news apelam para o senso de urgência e, frequentemente, são afinadas com viés de confirmação do usuário. No aplicativo desenvolvido pelo estudante, chamado ITT – Is That True? ("Isso é verdade?", em português), os leitores colam o texto sobre o qual tem dúvidas (postagens de redes sociais, trechos de reportagens e até matérias inteiras) e o sistema responde com a probabilidade de a notícia ser falsa ou não. Para tanto, o ITT usa aprendizado de máquina para detectar inconsistências e, ao final, ainda sugere outros artigos verdadeiros sobre o tema. Segundo Silva, a taxa de precisão na identificação de uma fake news chegou a 94,62% na fase de protótipo.

Elias Barbosa

Barbosa, por sua vez, ficou na segunda colocação com o projeto "Breaking the Wall of Lifelong Tropical Diseases", em que propunha uma abordagem multifuncional para a leishmaniose e a hanseníase. A partir de células-tronco pluripotentes induzidas, vindas do próprio paciente, Barbosa trabalhou para desenvolver um modelo experimental que estimule a geração de terapias regenerativas personalizadas e de curativos, a fim de tratar a doença e suas sequelas.

Bruna Enne

Em terceiro lugar, houve um empate entre Bruna Enne, com o projeto "Sinaliza Enem", que prepara estudantes surdos para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com auxílio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e de uma metodologia própria, e Caio Teixeira, da Unifesp, com um dispositivo tátil vibrante para as bengalas usadas por deficientes visuais.

Serviço:

Evento: Falling Walls Lab Brazil 2024

Data da final nacional: 27 de setembro de 2024, Recife (PE)

Local: Auditório e Youtube da Cesar School

Final global: 7 de novembro de 2024, Berlim, Alemanha



