Faltam sete dias: a CONMEBOL Copa América 2024™️ e o programa de Hospitality Oficial estão a uma semana do início

MIAMI, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Faltando apenas sete dias para o tão aguardado início da CONMEBOL Copa América 2024™️, a espera está quase no fim. O órgão regulador do futebol da América do Sul, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), e o parceiro oficial BEYOND Hospitality estão prontos para receber os torcedores nesse torneio espetacular.

Aqui estão sete números importantes que você deve ter em mente durante a contagem regressiva para o grande dia:

1916: A CONMEBOL Copa América é o torneio internacional de futebol mais antigo, tendo sido realizado pela primeira vez há 108 anos. 14 estádios, abrangendo 10 estados: As cidades-sede estão espalhadas por todo EUA. 32 jogos, programados ao longo dos 25 dias de intensa competição. Participarão 16 equipes, incluindo 10 da CONMEBOL – Argentina , Bolívia, Brasil, Chile , Colômbia, Equador , Paraguai, Peru , Uruguai e Venezuela – e seis da Concacaf (cobrindo América do Norte, América Central e Caribe). Isso inclui os anfitriões (EUA), Costa Rica , Jamaica , México, Canadá e Panamá. 20 de junho a 14 de julho de 2024: O torneio começa na próxima semana em Atlanta (GA). Três pacotes de hospitality: Oferecendo diversas opções para os torcedores aprimorarem sua experiência na CONMEBOL Copa América 2024™️. Dois ou três jogos por local: Proporcionando aos torcedores amplas oportunidades de vivenciar a ação em primeira mão.

Hospitality com ingresso incluído: disponível em três categorias

Os pacotes de Hospitality Oficial ainda estão disponíveis em estádios e locais limitados. Cada pacote inclui um ingresso de jogo, acesso exclusivo à área de hospitality, assentos exclusivos no estádio e um serviço de comida e bebida habilmente elaborado, projetado para elevar toda a experiência do dia do jogo. Os fãs podem escolher entre três categorias de produtos:

Premium e distinto Insignia Lounge .

Elegante e sofisticado Copa Lounge .

Confortável e conveniente Club Copa .

Nota: Todos os produtos e séries de hospitality estão sujeitos à disponibilidade e são vendidos de acordo com os termos do Regulamento de Vendas de Hospitality da CONMEBOL Copa América 2024 e dos critérios de nível de serviço da BEYOND Hospitality.

BEYOND Hospitality

Não oferecemos apenas hospitality; nós a redefinimos.

A BEYOND Hospitality Group foi fundada em 2023 por visionários e veteranos de Hospitality esportiva, reunindo décadas de experiência e um histórico comprovado – para reimaginar eventos notáveis. BEYOND é mais do que um parceiro de implementação; cobrimos todo o espectro de criação e curadoria de programas de hospitality para proprietários de eventos, desde a estratégia até o desenvolvimento de produtos e preços, gerenciamento de estoque, vendas, marketing e muito mais. Coletivamente, nossos serviços culminam em experiências extraordinárias de hospitality esportiva em todo o mundo, para clientes finais e proprietários de eventos.

Para mais informações, acesse www.beyond-hospitality.com e www.copaamericahospitality.com.

CONMEBOL Copa América 2024™️.

A CONMEBOL Copa América 2024™️ será disputada nos Estados Unidos e inclui dez times da CONMEBOL e seis times convidados da Concacaf. Nesta edição, este tradicional torneio será organizado pelas duas confederações.

As seis equipes da Concacaf se classificam através da Liga das Nações da Concacaf 2023/24. As equipes representativas já qualificadas da América do Norte, América Central e Caribe são Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Canadá e Costa Rica.

Esta é 48ª edição de uma das competições mais importantes do continente e será a segunda vez na história do campeonato que receberá 16 seleções (anteriormente foi na edição de 2016, também realizada nos Estados Unidos). As seleções que conquistaram dez títulos de Copas do Mundo da FIFA™️ e as maiores estrelas do futebol mundial entrarão em campo em 32 partidas nesta edição, nos meses de junho e julho de 2024.

Dez jogadores sul-americanos detentores do título da Copa do Mundo da FIFA™ e as maiores estrelas do futebol mundial entrarão em campo em junho e julho para disputar 32 partidas nesta edição do torneio.

Os ingressos para a CONMEBOL Copa América 2024 ™️ estão disponíveis em www.copaamerica.com.

