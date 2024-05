Farasis Energy assina acordo de parceria estratégica com o cliente indiano Ingar na INAPA 2024

JACARTA, Indonésia, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Farasis Energy, líder global em baterias de energia tipo bolsa para novos veículos energéticos e sistemas de armazenamento de energia, apresenta sua mais recente solução Super Pouch (SPS) produzida em massa, juntamente com seu sistema elétrico padrão baterias para motocicletas 7432/7455 e uma série de produtos de baterias trocáveis na maior exposição abrangente de peças para automóveis e motocicletas do Sudeste Asiático, realizada em Jacarta, na Indonésia.

No dia da inauguração, a Farasis Energy também anunciou uma parceria estratégica com a Ingar, pioneira na nova indústria energética da Índia. Esta colaboração visa acelerar a eletrificação de veículos de passageiros e de duas rodas no Sudeste Asiático e no Sul da Ásia, promovendo a conservação de energia, a redução de emissões e o desenvolvimento da cadeia industrial.

O SPS foi projetado para otimizar a eficiência de carregamento, reduzir custos, melhorar o desempenho e se adaptar a vários modelos de veículos elétricos. Esta solução inovadora integra quatro tecnologias principais: células de bolsa de grande formato, sistemas de bateria integrados, processos de fabricação de ponta e reciclagem direta eficiente. As baterias padrão para motocicletas elétricas 7432/7455 apresentam alta densidade de energia, recursos de carregamento rápido, design leve, excelente desempenho em altas temperaturas e potência robusta.

A Farasis Energy fez avanços significativos em segurança e desempenho energético, desenvolvendo uma tecnologia de proteção térmica de célula única de bateria. Concluiu a industrialização de uma célula de bateria de 400Wh/kg e o desenvolvimento de uma amostra de célula de 500Wh/kg. Seus sistemas BMS/EE desenvolveram de forma independente e receberam certificação para produtos ASIL C de segurança funcional ISO26262.

Na frente internacional, a Farasis Energy estabeleceu colaborações com gigantes globais como Mercedes-Benz, Siro, Grupo Mahindra, Zero, Polaris e Aurora. Com base na sua nova parceria estratégica com a Ingar, especialista em veículos de passageiros de novas energias, motocicletas, baterias de lítio e conectores de baterias substituíveis, a Farasis Energy está preparada para impulsionar a transformação energética e atualizações industriais no Sudeste e Sul da Ásia. A Ingar foi fundada em 1988 e é uma das primeiras empresas da Índia a entrar na nova indústria de energia. Centra-se nos setores das novas energias e das energias renováveis, dedicados a resolver os desafios da cadeia de abastecimento. Seus principais produtos incluem veículos de passageiros de nova energia, baterias de lítio para veículos de duas rodas e conectores de bateria para troca. O negócio abrange os principais OEMs de novas energias na Índia, transmissão de energia de comunicação, componentes elétricos industriais e atende clientes, incluindo as principais empresas indianas, como Tata Motors, Mahindra Group, BAJAJ e OLA DAIKIN.

