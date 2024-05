Fazendo ondas: Experience Abu Dhabi x Vilebrequin lançam uma coleção cápsula de trajes de banho inspirada em Abu Dhabi

A cápsula exclusiva Abu Dhabi Limited Edition, em parceria com Vilebrequin e Experience Abu Dhabi, estreou ontem à noite no L'Ondine & Vilebrequin La Plage durante o dia de abertura do 77º Festival de Cinema de Cannes. Entre os convidados repletos de estrelas estavam Nour Arida, Shanina Shaik e Romee Striid. Adornada com tons ricos e refinados de azul e detalhes dourados, a inspiração por trás da coleção de edição limitada é a paisagem deslumbrante das águas de Abu Dhabi, com um toque de elegância de Saint-Tropez.

O icônico tema das tartarugas marinhas da casa encontra as palmeiras de Abu Dhabi, criando um design alegre que lembra belos momentos ao sol com seus entes queridos. Fabricadas respeitando o meio ambiente, essas peças artesanais são feitas sob medida em poliamida reciclada de alta qualidade e destacam o compromisso com a sustentabilidade.

Projetada para homens, mulheres e crianças, a coleção cápsula é um reflexo de Abu Dhabi como um destino de verão ideal para famílias. Para os homens, uma camisa de boliche com corte feito em linho europeu e um calção de banho clássico com acabamento feito à mão prometem qualidade e respirabilidade. A coleção feminina inclui uma peça única elegante com silhueta atemporal com decote em V e um vestido camisa de algodão orgânico com acabamento em bordados finos. Os mais jovens têm muitas opções de escolha com um calção de banho combinando e uma peça única que são adoráveis e duráveis.

Na Ilha Saadiyat, a costa local encontra a alegria de viver francesa no Saadiyat Beach Club com uma elegante aquisição da vibrante variedade de móveis com estilo Riviera de Vilebrequin. Até setembro de 2024, a colaboração destacará espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas personalizadas, decoradas com as cores e padrões característicos da casa.

A cápsula Abu Dhabi Limited Edition, em colaboração com Vilebrequin e Experience Abu Dhabi, estará disponível na França a partir de maio de 2024 e em lojas selecionadas da Vilebrequin em todo o mundo e online em vilebrequin.com a partir de junho de 2024.

Sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi:

O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsiona o crescimento sustentável de setores culturais e turísticos de Abu Dhabi e seus setores criativos, ao fomentar o progresso econômico e ajudar a alcançar as ambições mundiais mais amplas de Abu Dhabi.

Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do emirado como um destino internacional líder, a DCT Abu Dhabi esforça-se por unir o ecossistema em torno de uma visão partilhada do potencial do emirado, coordenar esforços e investimentos, fornecer soluções inovadoras e utilizar as melhores ferramentas, políticas e sistemas de apoio às indústrias culturais e turísticas.

A visão do DCT Abu Dhabi é definida pelo povo, pela herança e pela paisagem do emirado. Trabalhamos para melhorar o estatuto de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências inigualáveis, representadas pelas suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para mais informações sobre a Secretaria de Cultura e Turismo – Abu Dhabi e o destino, acesse: dct.gov.aee visitabudhabi.ae

