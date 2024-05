Faire des vagues : Experience Abu Dhabi x Vilebrequin lancer une collection de capsules de bain inspirée d'Abu Dhabi

La capsule exclusive Abu Dhabi Limited, en partenariat avec Vilebrequin et Experience Abu Dhabi, a fait ses débuts hier soir au L'Ondine & Vilebrequin La Plage lors de la journée d'ouverture du 77e Festival de Cannes. Parmi les invités étoilés figurent Nour Arida, Shanina Shaik et Romee Striid. Ornée de teintes de bleus et d'or riches et raffinés, la collection en édition limitée s'inspire du paysage époustouflant des eaux d'Abou Dhabi, avec une touche d'élégance Saint-Tropez.

Le motif emblématique de tortue de mer de la maison rencontre les palmiers d'Abou Dhabi, créant un design joyeux qui rappelle de beaux moments au soleil avec des êtres chers. Fabriquées dans le respect de l'environnement, ces pièces fabriquées sont faites à partir de polyamide recyclé de haute qualité et soulignent un engagement en faveur de la durabilité.

Conçue pour les hommes, les femmes et les enfants, la collection de capsules reflète Abu Dhabi en tant que destination estivale familiale. Pour les hommes, une chemise de bowling assortie faite de lin européen et un tronc de natation classique fini par une qualité promise à la main et une respirabilité. La collection féminine comprend une élégante pièce avec une silhouette à col en V intemporelle et une robe de chemise en coton organique au fini brodé fin. Les jeunes sont gâtés pour le choix avec un tronc de natation assorti et une pièce unique qui sont à la fois adorables et durables.

Sur l'île de Saadiyat, les rives locales rencontrent la joie de vivre française au Saadiyat Beach Club avec une prise de contrôle élégante de la gamme dynamique de mobilier Riviera de Vilebrequin. Jusqu'en septembre 2024, la collaboration mettra en évidence des chaises solaires sur mesure, des parapluies et des serviettes décorées des couleurs et des motifs distinctifs de la maison.

La capsule Abu Dhabi Limited Edition, en collaboration avec Vilebrequin et Experience Abu Dhabi, sera disponible en France à partir de mai 2024 et dans certains magasins Vilebrequin à l'échelle mondiale et en ligne sur vilebrequin.com à partir de juin 2024.

À propos du ministère de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi :

Le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, ce qui alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes, et utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir la culture et les industries touristiques.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par le peuple, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous travaillons à améliorer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour en savoir plus sur le ministère de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi et la destination, rendez-vous sur : dct.gov.ae et visitabudhabi.ae

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413435/VBQ_X_ABU_DHABI_SUMMER_24_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413444/VBQ_X_ABU_DHABI__SUMMER_24_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413448/VBQ_X_ABU_DHABI_SUMMER_24_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413451/VBQ_X_ABU_DHABI_SUMMER_24_4.jpg