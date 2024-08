FEIRA DO LIVRO JUDAICO EM PORTUGUÊS APRESENTA CENTENAS DE TÍTULOS DE DIVERSAS EDITORAS

No dia 4 de agosto, evento gratuito contará com palestra sobre Inteligência Artificial Generativa, debate sobre Paz no Oriente Médio, desenhos animados da coleção Micha Gamerman, um dos youtubers mais influentes da comunidade judaica, e contação de histórias judaicas para criançada, além de uma área gastronômica com culinária típica judaica, comida japonesa, sanduíches, doces e sorvetes no Espaço Orá Vessimchá, no Bom Retiro

SÃO PAULO, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- No domingo, dia 4 de agosto, o público que gosta de ler e que deseja aumentar seu conhecimento a respeito da cultura judaica terá a oportunidade de conferir a 6ª edição da Feira do Livro Judaico em Português, no Espaço Orá Vessimchá, localizado na Rua Newton Prado 76, Bom Retiro, região central da capital. O evento traz a oportunidade de encontrar importantes livros em português, inglês e hebraico, de diversas editoras, com muitos lançamentos e republicações de campeões de venda, com até 70% de desconto. Participam as editoras Sefer, Lubavitch, Ateret Israel, Bait, Or Yossef, Dor Leon, Makon, Maayanot.

Feira do Livro terá apresentação de desenhos animados infantis (Foto Divulgação Feira do Livro)

Palestras e Lançamentos

A Feira do Livro Judaico contará ainda com palestras e lançamentos de assuntos diversos. Entre os destaques, Marc Tawil, estrategista de comunicação e o primeiro Top Voice do LinkedIn com mais de 500 mil seguidores, apresentará a palestra "Inteligência Artificial Generativa: evolução ou revolução". Marc é nº 1 em LinkedIn Top Voices, colunista da Época Negócios e da Eletromidia Out of Home e autor do livro "Seja Sua Própria Marca". Tawil abordará o impacto da Inteligência Artificial no trabalho e na comunicação e como empresários, profissionais e jovens devem se posicionar adequadamente a esse respeito.

Um workshop sobre Paz no Oriente Médio contará com a presença de vários especialistas, como Daniel Osowicki, licenciado em História e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Quito, Equador, e mestre em História da América Latina pela Universidade Bar Ilan, de Israel, atualmente sheliach da Agência Judaica e da tnuá Betar; Sandra Chayo, empresária e diretora de marketing do Grupo Hope Lingerie, conhecida por sua trajetória de sucesso e inovação no setor da moda e que também participou como jurada do programa Shark Tank; Claudio Lottenberg, conhecido por sua defesa de políticas públicas de saúde e por sua atuação em iniciativas que visam melhorar a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde no Brasil; e David Weitman, que se destaca por seu trabalho comunitário dentro da comunidade judaica, buscando construir pontes de entendimento entre diferentes comunidades de fé.

Desenhos Animados e Contação de Histórias Judaicas - O evento contará com matinê para crianças com a apresentação de coleção dos desenhos animados de Micha Gamerman, um dos youtubers mais influentes da comunidade judaica, com mais de 70 mil inscritos em seu canal. Conhecido por suas performances musicais e vídeos envolventes, com desenhos animados e episódios na Internet. Além disso, episódios campeões de audiência do site Achdut Online de contações de histórias judaicas do Rabino David Moritz também serão apresentados numa programação pela manhã dedicada para as crianças. No decorrer de todo o dia, haverá atividades recreativas e educacionais para o público infantil dirigidas por monitores especializados, bem como contação presencial de histórias.

Arena Gastronômica - A feira contará com um espaço gastronômico com diversas barracas e a área de alimentação terá opções para todos os gostos, que vão desde a culinária típica judaica até comida japonesa, sanduíches, doces e sorvetes.

A entrada é gratuita e. aqueles. que se cadastrarem previamente pelo site www.feiradolivrojudaico.com.br ganharão um livro gratuito ao comparecerem ao evento.

Programação

10h -12h30 : Programação infantil - Desenhos animados com Prof. Micha Gamerman e Contos Judaicos com R. Dovid Moritz

: Programação infantil - Desenhos animados com Prof. e Contos Judaicos com R. 12h30 - 13h : Homenagem aos renomados contadores de histórias judaicas - R. David Lancry e R. Dovid Moritz

: Homenagem aos renomados contadores de histórias judaicas - R. e R. 13h - 14h : Lançamento do Best Seller "O Povo da Palavra - 50 Palavras que moldaram o pensamento judaico"

: Lançamento do Best Seller "O Povo da Palavra - 50 Palavras que moldaram o pensamento judaico" 14h - 15h : Workshop sobre o futuro dos livros na era digital: "Livros como viagens da mente através do tempo e do espaço" com R. Sammy Pinto e Prof. Yaacov Nurkin

: Workshop sobre o futuro dos livros na era digital: "Livros como viagens da mente através do tempo e do espaço" com R. e Prof. 15h - 16h30 : Palestra Inteligência Artificial Generativa: Evolução ou Revolução com o célebre expert Prof. Marc Tawill

: Palestra Inteligência Artificial Generativa: Evolução ou Revolução com o célebre expert Prof. Marc Tawill 17h - 18h30: Debate sobre o crescimento do antissemitismo e a situação no Oriente Médio com a participação do Prof. Daniel Osowicki e dos famosos ativistas Sra. Sandra Chayo , Dr. Claudio Lottenberg e R. Y. David Weitman

Debate sobre o crescimento do antissemitismo e a situação no Oriente Médio com a participação do Prof. e dos famosos ativistas Sra. , Dr. e R. Y. 18h30 - 19h30: Lançamento inédito da obra magna do Rebe de Lubavitch "Likutei Sichot" com palestra explicativa do R. Shalom Gourarie

Serviço:

Feira do Livro Judaico em Português

Data: Domingo - 4 de agosto

Horário: 9h às 20h

Local: Espaço Orá Vessimchá, localizado na Rua Newton Prado 76, Bom Retiro, Centro

Entrada: Gratuita

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472801/Chanuka_Medley_With_Micha_Gamerman___4.jpg

