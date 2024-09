Feltros Santa Fé e Dany Martines lançam kits de brinquedos DIY

Para crianças a partir de 6 anos, a coleção Ponto a Ponto desenvolve a concentração e a coordenação motora, garante diversão, interação com a família, além de tirar garrafas PET da natureza.

Ao todo são 27 personagens colecionáveis, e cada kit inclui todas as peças necessárias para sua confecção. Os brinquedos educativos já estão disponíveis no site da Santa Fé e custam a partir de R$ 35 cada.

SAO PAULO, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A indústria de Feltros Santa Fé, maior fabricante de feltros e TNT da América Latina, e Dany Martines, criadora de conteúdo digital com mais de sete milhões de seguidores, acabam de anunciar o lançamento de uma coleção especial de brinquedos infantis em parceria. Batizada de Ponto a Ponto, a coleção convida as crianças a mergulharem em uma atividade manual que estimula o desenvolvimento motor, a concentração e promove a interação de pais e filhos, além de garantir muita diversão na criação de um brinquedo único e sustentável.

Projetado para crianças a partir de 6 anos, cada kit inclui feltro pré-cortado, linha, agulha plástica, fibra para rechear e um guia passo a passo simples de seguir, além de um QR code para um vídeo tutorial, tornando a montagem fácil e segura, sem a necessidade de tesouras ou cola.

Sustentabilidade

Desde 2008, a Santa Fé desenvolve feltro a partir da reciclagem de garrafas PET, abolindo de vez a lã e trazendo ao mercado um produto com qualidade ainda maior que o feltro tradicional - e tirando da natureza centenas de milhões de garrafas PET. No caso da coleção Ponto a Ponto, são usadas cerca de quatro garrafas PET por kit. "Desde quando abolimos o uso da lã natural nas fábricas, nossas ações têm se alinhado no sentido de incentivar a reciclagem e dar destino correto ao plástico", explica Luciano Amado, diretor da Feltros Santa Fé. "E muito além disso, de ensinar, por meio dos nossos influenciadores parceiros, a ajudar as pessoas a darem novos destinos até ao nosso próprio feltro, que tem uma infinidade de outros usos, como vasos para plantas, condutor de água, até base para montagem de jardim e horta vertical", completa.

Colecionáveis

Os colecionáveis Ponto a Ponto se encontram em cinco linhas distintas, somando 27 modelos únicos, em feltro de alta qualidade e em cores vibrantes e encantadoras. Conheça cada uma:

Linha Dino : As crianças vão se divertir montando seus novos amigos jurássicos Stivyssauro, Lilyssauro, Verdino, Brabussauro, Fofossauro e Bobyssauro.

: As crianças vão se divertir montando seus novos amigos jurássicos Stivyssauro, Lilyssauro, Verdino, Brabussauro, Fofossauro e Bobyssauro. Linha Emoções : Inspirada nos populares emojis, garante muita diversão transmitindo amor, risadas, piscadinha, choro, e muito mais.

: Inspirada nos populares emojis, garante muita diversão transmitindo amor, risadas, piscadinha, choro, e muito mais. Linha Fofoloucos : Cinco monstrinhos maluquinhos e divertidos: Flocão, Azulito, Fofolita, Bravito e Laranjito.

: Cinco monstrinhos maluquinhos e divertidos: Flocão, Azulito, Fofolita, Bravito e Laranjito. Linha Natalina : Perfeita para encantar na decoração do fim do ano, trazendo uma delicada composição de árvore de Natal, biscoitinho, bonequinho de neve, papai Noel e rena.

: Perfeita para encantar na decoração do fim do ano, trazendo uma delicada composição de árvore de Natal, biscoitinho, bonequinho de neve, papai Noel e rena. Linha Religioso: Inclui uma dupla delicada de Jesus e Nossa Senhora.

Dany Martines

"Estamos muito empolgados com esta parceria. Dany Martines trouxe sua visão criativa e habilidade em transformar materiais simples em algo extraordinário, resultando em uma coleção educativa e divertida" afirma Luciano Amado. "Esses produtos são mais do que brinquedos; são um convite às crianças se desconectarem das telas, proporcionando uma sensação de 'eu que fiz' e a alegria de poder presentear, seja com o brinquedo montado ou desmontado", completa.

Dany Martines, conhecida por suas criações DIY e carisma, compartilha sua empolgação: "Criar esta coleção com a Feltros Santa Fé foi um sonho realizado. Queríamos oferecer algo que fosse além do brinquedo, proporcionando momentos de diversão, aprendizado e conexão familiar. Cada kit é uma oportunidade para as crianças explorarem sua criatividade e desenvolverem habilidades importantes".

A coleção Ponto a Ponto será destaque na Mega Artesanal 2024, onde será lançada oficialmente. Com preços acessíveis, a partir de R$ 35, os kits já estão disponíveis no site da Feltros Santa Fé em https://www.feltrossantafe.net/brinquedos .

Sobre a Feltros Santa Fé

A Feltros Santa Fé é a maior indústria de feltros e TNT da América Latina. Fundada em 1965, por Roberto de Azevedo Amado, então engenheiro civil casado com Beatriz Ribeiro de Azevedo Amado, a empresa nasceu da compra de uma máquina de feltros usada e instalada em um prédio alugado em uma antiga fundição no bairro do Belenzinho, em São Paulo. Cresceu, mudou-se para um galpão em Guarulhos 20 anos depois e, sempre buscando inovação, em 1995 a empresa aboliu o uso da lã de ovelhas e substituiu pelo poliéster virgem. Em 2008, desenvolveu uma técnica exclusiva de produção de feltros a partir de garrafas PET com qualidade ainda maior que o feltro tradicional. Em 2019, só no primeiro semestre, a empresa reciclou em média 4,5 mil toneladas de garrafas PET, vindas de catadores independentes, cooperativas e associações de reciclagem de diversas cidades do entorno. A linha de TNT foi lançada em 2008, rapidamente assumiu posição de destaque no mercado e atualmente é distribuída por todo o território nacional. A linha de produtos inclui ainda fibras, mantas, feltragens e, lançada em 2019, a mais nova linha de produtos de design autoral, com feltros estampados e dublados, únicas em todo o globo.

Sobre Dany Martines

Um dos maiores nomes do DIY (faça você mesmo) do país, Dany Martines conta com mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais. Com jeito meigo e muita criatividade, compartilha com a audiência conteúdo fácil de reproduzir em casa. Dany teve seu talento reconhecido e ganhou o Prêmio Influenciadores Digitais no seu segmento por três anos consecutivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504203/dany_santa_fe.jpg

FONTE Feltros Santa Fé