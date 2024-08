FGV INVEST anuncia o 2º Seminário Acadêmico de Economia do Mercado da Arte

Evento acontecerá em setembro com os maiores especialistas do mercado da arte

SÃO PAULO, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro FGV INVEST, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), anuncia que o 2º Seminário Acadêmico de Economia do Mercado da Arte ocorrerá no dia 19 de setembro de 2024, nas dependências da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo. Este evento é uma iniciativa fundamental para fomentar o debate acadêmico e profissional sobre a economia do mercado da arte, promovendo e divulgando pesquisas científicas e aplicadas na área.

O seminário tem como objetivo criar um espaço de discussão para acadêmicos, pesquisadores e profissionais do mercado da arte, ampliando o alcance das discussões do grupo de estudos do FGV INVEST, que se reúne quinzenalmente desde 2016. A Economia da Arte, conhecida em inglês como Art Economics, pertence ao campo da Economia da Cultura e tem sido estudada mundialmente desde a década de 1980. Esta área estuda os dados econômicos relacionados à criação, distribuição e consumo de obras de arte, literatura e produtos criativos similares, além de analisar o comportamento dos diversos agentes do mercado da arte.

Nesta segunda edição do seminário, serão apresentados 15 estudos que visam ajudar os agentes do mercado a tomarem decisões com base em pesquisas e informações objetivas, melhorando sua capacidade de sustentabilidade e promovendo maior transparência no mercado. Os temas de destaque deste ano incluem:

Análise econômica das feiras de arte e seu impacto no mercado global.

O papel das casas de leilão na valorização das obras de arte.

Investimento em arte como diversificação de carteiras de investimento.

Políticas públicas e financiamento do setor artístico no Brasil.

Tendências e desafios do mercado de arte contemporânea.

De acordo com o 'The Art Market Report 2024' da Art Basel & UBS, o mercado global de arte totalizou 65 bilhões de dólares em 2023, uma contração de 4% em relação ao ano anterior, mas ainda acima do nível pré-pandêmico de 2019, que foi de 64 bilhões de dólares. Este mercado foi impactado por vários fatores, incluindo inflação alta, taxas de juros elevadas, e incertezas econômicas e políticas globais.

O mercado brasileiro de arte também enfrenta diversos desafios, como o desempenho da economia e as variações na renda dos consumidores, além de uma redução nos recursos públicos destinados a projetos artísticos. Outro tema que vem sendo debatido é a questão dos impostos que incidem sobre as vendas e as importações de obras de arte. Esse contexto torna o seminário ainda mais relevante, pois promove uma discussão baseada em fatos do passado e as possibilidades futuras do setor.

"Promover um evento acadêmico de economia do mercado da arte agora é crucial para contextualizar a discussão sobre o passado com base em fatos e promover um diálogo construtivo sobre as possibilidades futuras do setor", afirma Paulo Tenani, professor e economista.

Segundo ele, o Grupo de Estudos de Economia do Mercado da Arte do FGV INVEST, composto por pesquisadores e interessados em arte, reúne-se regularmente desde agosto de 2016 no Centro FGV INVEST. O grupo examina textos acadêmicos, livros, relatórios e publicações focadas na economia do mercado da arte, bem como o papel da estética e das artes na economia. O grupo inclui participantes de galerias, leilões, locais de exposições, colecionadores, pesquisadores e, principalmente, professores e alunos da FGV.

O grupo de estudos tem incentivado e participado de diversas iniciativas, como a publicação de short studies series e working papers no website da FGV INVEST e FGV EESP, artigos em revistas internacionais, webinars, teses de mestrado e doutorado, e relatórios sobre galerias de arte do mercado brasileiro. Além disso, oferece as disciplinas "Economia do Mercado da Arte" e "Tópicos do Mercado da Arte" nos cursos de graduação e MBA em Economia da FGV EESP. Um dos marcos importantes do grupo foi o Acordo de Cooperação Técnica com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fortaleceu ainda mais a relação entre o meio acadêmico e as instituições culturais.

A agenda completa do evento estará disponível no site, onde também podem ser feitas as inscrições: https://evento.fgv.br/mercadodaartefgv_1909. As vagas são limitadas e a entrada tem valor simbólico de R$ 100,00, com meia entrada para estudantes.

Detalhes do Evento - 2º Seminário Acadêmico de Economia do Mercado da Arte

Data: 19 de setembro de 2024

Horário: 09:00 - 18:00

Local: Fundação Getulio Vargas, R. Dr. Plínio Barreto, 365 - 15º andar, São Paulo

FONTE FGV Invest