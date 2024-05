Fibra Experts anuncia José Ventura como novo diretor financeiro

SÃO PAULO, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- José Ventura é o mais novo executivo contratado pela Fibra Experts, desenvolvedora de negócios imobiliários e empreendimentos nos segmentos residencial, comercial e de urbanismo. O renomado e experiente profissional assumirá o cargo de Diretor Financeiro, trazendo consigo um vasto conjunto de habilidades adquiridas em mais de 30 anos no campo financeiro.

Ventura é graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP e em Ciências Contábeis pela UNIP, tem especialização em Direito Societário e Tributário pela FGV Law e possui certificação Anbima como Gestor de Fundos Estruturados (CGE). Traz consigo um conhecimento abrangente e profundo do mercado brasileiro.

Em sua jornada profissional, José Ventura ocupou posições de destaque em empresas de renome internacional. Iniciou sua carreira como auditor na PWC e, posteriormente, se destacou como Controller na General Electric Capital, assumindo responsabilidades cruciais na integração e implantação de controles na área financeira.

Em etapas subsequentes de sua carreira, Ventura desempenhou papéis-chave em empresas como Citibank e GP Investment, nas quais liderou equipes em diferentes partes do mundo, demonstrando uma capacidade excepcional de adaptação e liderança. Sua contribuição às discussões sobre investimentos em operações estruturadas e de private equity destaca sua habilidade de lidar com desafios complexos em ambientes altamente regulados.

Mais recentemente, na Tishman Speyer, Ventura ocupou o cargo de CFO, liderando equipes financeiras e tributárias e promovendo a reestruturação da área e a automação de vários processos internos. Como parte de sua função, liderou esforços na captação local de recursos via dívida e equity, e participou da estruturação e do IPO do primeiro fundo imobiliário de renda corporativa da Tishman Speyer no Brasil. Sua experiência na gestão de finanças estruturadas foi fundamental para o sucesso de diversos empreendimentos, demonstrando sua capacidade de tomar decisões estratégicas em ambientes dinâmicos.

Fernando Kenworthy, CEO da Fibra Experts, destaca que Ventura trará uma contribuição significativa para o crescimento contínuo e o sucesso de nossa empresa.

"Estou muito satisfeito em dar as boas-vindas a José Ventura como nosso novo Diretor Financeiro na Fibra Experts. Sua trajetória sólida e experiência vasta trazem uma perspectiva valiosa para nossa equipe. Estou confiante de que sua liderança será fundamental para impulsionar nossos objetivos estratégicos e solidificar ainda mais nossa posição como líderes do setor imobiliário. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e alcançar novos patamares de sucesso", concluiu.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company, promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: www.fibraexperts.com.br/

