Fibra Experts patrocina lançamento do livro de 50 anos do escritório Königsberger Vannucchi

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na última terça-feira (10), o SESC Paulista foi palco de um evento repleto de significado para o mundo da arquitetura: o lançamento do livro Königsberger Vannucchi [et al.] arquitetura, que comemorou os 50 anos de história do renomado escritório. O evento, que reuniu grandes nomes do setor, não apenas celebrou uma trajetória de inovação, mas também consolidou novas conexões e parcerias.

A Fibra Experts teve a honra de ser patrocinadora do livro, reafirmando seu compromisso com o incentivo à cultura e ao conhecimento no setor da arquitetura e urbanismo. A empresa acredita que iniciativas como essa são fundamentais para a construção de um legado de transformação nas cidades e no mercado imobiliário.

Em sua trajetória, a Fibra Experts tem se destacado por parcerias de sucesso com escritórios como o Königsberger Vannucchi, resultando em projetos como Las Villas Ipiranga, Meet SP e Joaquim, que traduzem a visão de criar espaços inovadores, pensados para a vida contemporânea. Cada detalhe desses empreendimentos reflete o cuidado em equilibrar estética, funcionalidade e o impacto humano nas cidades.

Dalton Guedes, diretor de incorporação da Fibra Experts, destacou a importância do apoio a iniciativas culturais: "Apoiar um projeto como este é uma maneira de contribuir para o fortalecimento da arquitetura e do design no Brasil. Estamos felizes por patrocinar o livro que celebra 50 anos de uma trajetória tão relevante e por continuar nossa parceria com o escritório Königsberger Vannucchi", disse Guedes.

A Fibra Experts se orgulha de apoiar e ser parte de iniciativas que promovem o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento das cidades.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua. A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: www.fibraexperts.com.br/

