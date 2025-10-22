Flex em Manaus recebe o Prêmio AME 2025 de Excelência em Manufatura

Flex

22 out, 2025

MANAUS, Brasil, 22 de Outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A unidade da Flex em Manaus foi reconhecida com o Prêmio de Excelência em Manufatura 2025 pela Association for Manufacturing Excellence (AME), tornando-se a segunda unidade da Flex no Brasil a receber esse prestigioso reconhecimento. O prêmio destaca o compromisso do site com a melhoria contínua, excelência operacional e a sustentabilidade.

Os principais fatores que tornaram essa conquista possível incluem:

Award Ceremony
  • Forte cultura de melhoria contínua por meio de workshops Kaizen e iniciativas mensais.
  • Tecnologias avançadas, incluindo robôs móveis autônomos (AMRs) e sistemas de rastreabilidade em tempo real.
  • Desenvolvimento robusto de talentos, com certificações Lean e Six Sigma.
  • Colaboração global e compartilhamento de melhores práticas.
  • Liderança inclusiva, promovendo comunicação aberta e um ambiente de trabalho seguro.
  • Conquistas em sustentabilidade, como a certificação "Resíduo Zero" e uso de 100% de energia renovável

"Excelência operacional e responsabilidade ambiental estão enraizadas em nossa cultura e são essenciais para gerar valor aos nossos clientes e à sociedade. Este prêmio reflete diretamente a dedicação e o talento do nosso time em Manaus", disse Rodrigo Dall'Oglio, Presidente de Excelência Operacional e Transformação da Flex. "Como parte da Flex, líder global em manufatura para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, a unidade de Manaus demonstra como disciplina, execução e propósito podem transformar operações industriais em referência global."

Manaus se junta a outras unidades da Flex reconhecidas pela AME, como Jaguariúna (Brasil), nossa operação de plásticos em Guadalajara (México), Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP, Malásia), Tczew (Polônia) e Zhuhai (China), formando um seleto grupo de empresas de classe mundial com foco comprovado em melhoria contínua e compromisso com a excelência empresarial.

Sobre a Flex
A Flex (Reg. No. 199002645H) é a parceira de manufatura preferida que ajuda uma base diversificada de clientes a projetar e construir produtos que melhoram o mundo. Por meio da força coletiva global presente em 30 países e de operações responsáveis e sustentáveis, a Flex oferece inovação tecnológica, soluções de cadeia de suprimentos e manufatura para diversos setores e mercados finais.

