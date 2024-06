Foi um Sucesso! Fibra Experts entrega novo e moderno bairro em Itatiba

Inauguração do Reserva Bellano marca uma nova era de desenvolvimento urbano no município

SÃO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A cidade de Itatiba celebrou a entrega do mais novo e moderno bairro planejado: o Reserva Bellano. Este empreendimento, inaugurado no início do mês de junho, promete transformar a região ao oferecer um espaço completo e bem planejado para novas residências e negócios. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de Itatiba e de secretários municipais, destacando o apoio da administração pública a este projeto significativo, que traz ainda mais visibilidade e desenvolvimento ao município.

A cerimônia de inauguração do novo bairro planejado em Itatiba foi um sucesso, reunindo autoridades, futuros moradores e empresários.

O Reserva Bellano é mais do que um loteamento. Ele representa a visão inovadora da Fibra Experts sobre urbanismo e desenvolvimento sustentável. Este novo bairro foi projetado com a intenção de transformar a região, oferecendo uma infraestrutura completa que reflete um olhar futurista para a cidade de Itatiba.

"Todo o projeto foi cuidadosamente planejado há oito anos e hoje se concretiza em um bairro verdadeiramente moderno," destaca Stefan Riess, diretor executivo de urbanismo da Fibra Experts. "Estamos entregando um bairro completo, com toda a infraestrutura, comodidade e bem-estar. O Bellano é um legado que eleva o nível dos projetos urbanos em Itatiba, destacando-se pela associação de moradores que zela pela qualidade e fiscalização do bairro, garantindo representatividade e manutenção da excelência".

Um dos grandes diferenciais do novo bairro de Itatiba é a facilidade para caminhar nas ruas mais planas, uma vez que a cidade é majoritariamente formada por vias íngremes devido à geografia de serra da região. Para garantir ruas mais planas que facilitam a mobilidade dos moradores, a urbanizadora movimentou aproximadamente 800.000 m³ de terra. Esse investimento não só melhora a qualidade de vida, mas também fomenta a saúde dos habitantes, tornando o bairro mais acessível e amigável para pedestres.

Além disso, a Fibra Experts investiu mais de R$ 5 milhões em paisagismo, criando áreas de lazer bem posicionadas que facilitam o acesso dos moradores a espaços verdes e de convivência, promovendo uma maior socialização entre todos. O sistema de convivência social completo do novo bairro inclui o primeiro boulevard do município, com um polo comercial, a Praça do Sol, onde está instalada a associação dos moradores, com dog park, parque infantil, uma área de ginástica, além de uma via parque com mais de 1 km para caminhada.

"O Bellano é um bairro caminhável, sem muros, com planejamento viário inteligente e áreas verdes integradas a paisagem urbana. Este conceito de bairro aberto oferece um espaço de socialização e interação para todos," diz Riess, que acrescenta que no local foram plantadas mais de 7 mil árvores para favorecer ainda mais o paisagismo e o convívio com a natureza.

Dentro do novo bairro, a Fibra também presenteou a cidade com uma atração especial: um mirante com vista privilegiada da cidade. O espaço faz parte do sistema social contemplado no projeto urbanístico do Reserva Bellano e é inspirado em cidades planejadas dos EUA. No local, foi instalado também um letreiro "I love Itatiba", para que os frequentadores possam desfrutar da paisagem, interagir e tirar fotos.

Além de todos estes atributos, o bairro também traz uma importante inovação em segurança urbana, sendo o primeiro a ser entregue com uma infraestrutura de monitoramento por câmeras inteligentes, com leitura de placa de carros, estrategicamente dispostas nas principais vias de acesso, que serão operadas pela Guarda Municipal de Itatiba. Para complementar este sistema, a Associação de Moradores também conta um Plano Diretor de Segurança e um conjunto de câmeras de monitoramento na Praça do Sol.

Com uma visão de futuro, a Fibra Experts escolheu a cidade de Itatiba para ser o modelo deste projeto urbanístico inovador. A cidade, localizada na Serra da Jurema, está a menos de uma hora de São Paulo. Conhecida como a Suíça Paulista, Itatiba foi considerada a terceira melhor cidade para se viver no Brasil, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2012, similar ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU. O município tem clima temperado o ano todo, baixo índice de emissão de poluentes, conta com mais de 20% da superfície local preenchida por vegetação nativa e faz parte do Polo Turístico Circuito das Frutas. Economicamente, a indústria e o agronegócio são as marcas de Itatiba, que integra a Região Metropolitana de Campinas (SP), com o segundo maior PIB do Estado de São Paulo. Além disso, está próxima de importantes e estratégicas rodovias como Anhanguera e Bandeirantes e proporciona fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos.

Sobre o Reserva Bellano

Ao todo, são 464 lotes entre residenciais, mistos e comerciais, com área mínima de 250 m2 cada. Projetado sob uma área de aproximadamente 321 mil m2, o novo bairro de Itatiba fica a apenas três minutos do centro da cidade e contará com um moderno sistema de vigilância que inclui um circuito de câmeras integradas e uma central de monitoramento. Além de receber iluminação ornamental e calçadas largas, com o intuito de fornecer mais segurança e conforto aos frequentadores.

Com ruas largas e mais de sete mil árvores plantadas e distribuídas estrategicamente, o Reserva Bellano foi concebido para oferecer aos seus moradores e usuários a perspectiva de estar em um espaço completo. A equipe de arquitetos e paisagistas responsáveis pelo projeto aproveitou o que há de mais marcante na paisagem local, com o intuito de permitir a integração das famílias com o verde e o lazer da região.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: https://www.fibraexperts.com.br/empreendimento/reservabellano-loteamento-itatiba-sp

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2449189/1.jpg

FONTE Fibra Experts