Formação técnica cresce no país e impulsiona aumento de renda

Educação profissional técnica de nível médio registrou crescimento de 12,1% nas matrículas, segundo o Inep

Trabalhadores com formação técnica podem ganhar até 24,9% mais, aponta o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Colégio Engenheiro Salvador Arena está com inscrições abertas até o dia 12 de maio, para o processo seletivo do 2º semestre de 2026 dos cursos técnicos gratuitos voltados a quem já concluiu o ensino médio

SÃO PAULO, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A expansão da educação profissional técnica de nível médio no Brasil tem sido impulsionada não apenas pelos cursos integrados ao ensino médio, mas também pela crescente demanda de jovens e adultos que já concluíram essa etapa e buscam qualificação específica para acelerar a entrada ou o reposicionamento no mercado de trabalho. No modelo subsequente, destinado a quem já possui o diploma do ensino médio, a formação técnica tem se consolidado como alternativa de rápida empregabilidade e ganho salarial.

Dados do Censo Escolar 2023, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que a educação profissional técnica de nível médio foi a modalidade que mais cresceu na educação básica no período. As matrículas passaram de 2,1 milhões para 2,4 milhões entre 2022 e 2023, um avanço de 12,1%. Já os dados do Censo Escolar 2024 apontam a continuidade da expansão do ensino técnico e profissionalizante em todo o país.

O impacto também aparece na renda. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que trabalhadores com formação técnica podem apresentar rendimentos até 24,9% superiores em comparação a outros perfis com escolaridade semelhante. Levantamento divulgado pela Agência Brasil aponta ainda que profissionais com curso técnico chegam a receber, em média, até 32% a mais do que aqueles que concluíram apenas o ensino médio tradicional.

Em linha com essa demanda, o Colégio Engenheiro Salvador Arena, em São Bernardo do Campo (SP), está com vagas abertas para o processo seletivo do 2º semestre de 2026 para os cursos técnicos gratuitos em Informática e Mecânica, destinados exclusivamente a candidatos que já concluíram o ensino médio.

Serão oferecidas 40 vagas por curso, com início previsto para o segundo semestre de 2026. Metade das oportunidades é destinada a candidatos com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo.

Com duração de três semestres e aulas no período noturno, os cursos priorizam aplicação prática e uso de infraestrutura laboratorial. Os estudantes recebem alimentação e material didático gratuitamente e contam com suporte do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), que oferece orientação profissional e encaminhamento para estágios supervisionados.

O processo seletivo é realizado por meio de vestibular, com inscrições até 12 de maio de 2026, exclusivamente pelo site da Vunesp. A prova está programada para o dia 14 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 40,00

Sobre os Cursos:

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

O objetivo do Curso Técnico em Informática é formar profissionais de nível técnico na área de Tecnologia da Informação, com habilidades para desenvolvimento de sistemas em software e a sua respectiva integração com hardware e automação, manutenção em computadores, celulares e tablets, desenvolvimento e gestão de projetos na área de TI.

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

O objetivo do Curso Técnico em Mecânica é formar profissionais de nível técnico na área Metalmecânica industrial, com habilidades voltadas para o desenvolvimento de projetos e manutenção mecânica, caracterização e aplicação de materiais, processos de fabricação, tais como fundição, soldagem e usinagem, além de automação industrial e comandos numéricos computadorizados (CNC).

Mais informações: www.colegiosalvadorarena.org.br/processo-seletivo/curso-tecnico/

Sobre o Colégio Engenheiro Salvador Arena

O Colégio Engenheiro Salvador Arena oferece educação gratuita, desde a básica (Nível V) até o Ensino Médio e Técnico para 1890 alunos (2025). Ocupa o posto de melhor escola de São Bernardo do Campo, desde o ano de 2010, de acordo com os resultados do ENEM. Instalado em um complexo educacional localizado na cidade de São Bernardo do Campo, em quase 140 mil metros quadrados, e conta com laboratórios, salas temáticas, quatro bibliotecas interativas, ginásios poliesportivos, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo e uma estação agroambiental. O espaço abriga também o Teatro Engenheiro Salvador Arena, com capacidade para 536 lugares. Mais informações em www.colegiosalvadorarena.org.br.

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, receberam aporte de R$ 73,3 milhões em 2024, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2024 foram aplicados R$ 18,5 milhões em 176 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 30.987 pessoas e indiretamente, 84.157 pessoas. Saiba mais: http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975210/Centro_Educacional_Salvador_Arena.jpg

FONTE Colégio Engenheiro Salvador Arena