Fórum de Sustentabilidade PRI-CASI para a COP30 é encerrado no Brasil

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Fórum de Sustentabilidade PRI-CASI para a COP30 foi encerrado no último dia 7 de novembro, com um consenso para fazer avançar o financiamento sustentável em países emergentes e em desenvolvimento (EMDEs). Coorganizado pela Capacity-Building Alliance of Sustainable Investment (CASI), Principles for Responsible Investment (PRI) e Institute for Climate and Society (iCS), o fórum de meio dia reuniu 150 participantes de 25 jurisdições, com forte representação da América Latina.

O fórum reuniu formuladores de políticas, investidores, líderes do setor e acadêmicos para abordar as principais barreiras à ampliação do financiamento sustentável: interoperabilidade de taxonomias, melhorias das divulgações e mobilização de capital internacional. Os painelistas enfatizaram a necessidade de transformar políticas em ações e de usar a capacitação para impulsionar o investimento sustentável no Sul Global.

Ma Jun, presidente da CASI, destacou a expansão da iniciativa para 69 instituições-membro e o treinamento de mais de 7.000 profissionais em 100 jurisdições. Ele ressaltou a urgência de reduzir as lacunas de capacidade em financiamento sustentável, inclusive na América Latina, por seu papel emergente como centro de investimentos climáticos.

David Atkin, CEO da PRI, abordou um vazio crítico: os mercados emergentes detêm 70% do potencial global de energia solar e eólica, mas recebem menos de 15% desse tipo de investimento. Ao destacar que esses investimentos chegaram a 2 trilhões de dólares em 2024, ele desenhou uma estratégia de três anos para reduzir essa disparidade.

Maria Netto, diretora executiva do iCS, identificou três prioridades para ampliar o financiamento sustentável: harmonizar taxonomias entre jurisdições, fortalecer portfólios de projetos e combinar capital público-privado e doméstico-internacional.

Carlos Takahashi, da Ambima, elogiou a taxonomia de finanças sustentáveis do Brasil e destacou áreas-chave para ampliar o financiamento sustentável, detre elas o fortalecimento da capacidade técnica e a promoção da colaboração. Erik Berglof, do AIIB, um dos membros fundadores da CASI, apontou a capacidade estatal como essencial para atingir o net zero, delineando quatro pilares da transição: planejamento, mercados, finanças e política industrial, citando a plataforma do Brasil como modelo. Johnathan Pershing, enviado da COP30 para a América do Norte, compartilhou suas visões sobre gestão de riscos para ativos sustentáveis.

Os painéis de especialistas avançaram o consenso sobre a evolução da Common Ground Taxonomy (CGT) para um modelo de Multi-Jurisdictional Common Ground Taxonomy (MCGT) e sobre a adoção de divulgações de sustentabilidade de maior qualidade e utilidade para a tomada de decisões, destacando a colaboração público-privada e ferramentas para transformar transparência em resultados climáticos mensuráveis.

Além disso, a CASI Academy e a PRI Academy apresentaram uma ampliação de suas iniciativas de capacitação: a CASI lançou um currículo multilíngue e uma estrutura de competências em três níveis, com exames e certificações mais robustos. Ao mesmo tempo, novas trilhas de profissionais conectam os módulos de taxonomia, divulgação e financiamento de transição a estudos de caso, ajudando as instituições a aprimorar habilidades e aplicar o aprendizado a operações reais.

O fórum reafirmou o compromisso da CASI em ampliar o financiamento sustentável antes da COP30 e além.

Versão completa em inglês: https://www.casi.net/events/177

Contato:

Jessica Tsang, [email protected]

FONTE Capacity-building Alliance of Sustainable Investment (CASI)