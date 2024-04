Fórum Internacional de Comunicação da Peônia de Heze 2024 realizado com sucesso em Heze, província de Shandong

HEZE, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Comunicação da Peônia de Heze 2024 foi realizado em Heze, província de Shandong, em 12 de abril, reunindo especialistas e diplomatas do mundo inteiro para discutir o intercâmbio internacional da cultura da peônia e o desenvolvimento inovador do setor de peônia, de acordo com o Escritório de Informações do Governo Popular de Heze.

Fórum Internacional de Comunicação da Peônia de Heze 2024 (PRNewsfoto/The Information Office of the People's Government of Heze) Peônias florescem no Jardim de Peônias Heze Caozhou, atraindo inúmeros visitantes (PRNewsfoto/The Information Office of the People's Government of Heze)

Nie Yuanke, vice-secretário do partido de Heze, enfatizou a importância da cultura da peônia como um componente essencial do rico patrimônio tradicional da China. Ele expressou sua esperança de que o fórum promova o diálogo internacional sobre a cultura da peônia e incentive o intercâmbio cultural e o aprendizado mútuo.

O fórum, que é realizado anualmente em Heze, desempenha um papel significativo em levar a cultura da peônia para o mundo, disse Poornima Gunasekera, vice-chefe de missão da Embaixada do Sri Lanka na China, durante o fórum.

Como a "Capital da Peônia da China", Heze ostenta uma história de 1.500 anos de cultivo de peônias e um impressionante catálogo de 1.308 variedades de peônias.

As peônias, celebradas como a "Rainha das Flores", têm um profundo simbolismo na cultura chinesa, representando prosperidade, honra e beleza. A elaborada cultura de peônias da cidade se reflete em vários setores, incluindo medicina chinesa, alimentos e cosméticos.

Heze tem promovido ativamente sua cultura da peônia no exterior, estabelecendo jardins de peônia no exterior e organizando eventos promocionais. Em 2023, a cidade vendeu mais de 3 milhões de plantas de peônia para mais de 20 países e regiões, mostrando o apelo global dessa icônica flor chinesa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2387137/1_Forum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2387138/2_Peony_Garden_2.jpg

FONTE The Information Office of the People's Government of Heze