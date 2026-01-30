Franciny Ehlke amplia atuação no mercado wellness e lança suplemento para cabelos, pele e unhas pela Green Up

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A empresária e influenciadora Franciny Ehlke anuncia a expansão da Green Up, sua marca voltada ao segmento de saúde e bem-estar, com o lançamento de um suplemento alimentar em cápsulas para cabelos, pele e unhas. Batizado de Hair, Skin & Nails, o produto chegou ao mercado nesta semana, e marca a entrada da Green Up no universo da suplementação.

O lançamento atende a um pedido recorrente das seguidoras de Franciny — que somam mais de 18 milhões apenas no Instagram — e foi desenvolvido ao longo de mais de um ano de pesquisas e testes. A fórmula reúne Resveratrol, potente antioxidante, e Nutricolin, fonte de silício com alta biodisponibilidade, além de vitaminas, minerais e aminoácidos, como L-cisteína e L-metionina, que atuam de forma sinérgica na saúde dos cabelos, da pele e das unhas.

O suplemento será comercializado inicialmente exclusivamente via e-commerce, com preço de R$ 79,90.

No mercado, a combinação desses ativos costuma ser encontrada apenas em fórmulas manipuladas. Já os suplementos internacionais prontos oferecem, em geral, o Resveratrol isolado ou associado a outros antioxidantes, com preços que variam entre US$ 30 e US$ 65 por frasco (cerca de R$ 150 a R$ 320).

As cápsulas do suplemento Hair, Skin & Nails vão além do cuidado estético. O suplemento auxilia na melhora da firmeza, elasticidade e luminosidade da pele, contribui para a redução da quebra das unhas e atua na proteção contra o envelhecimento precoce. A alta biodisponibilidade dos ingredientes é um dos principais diferenciais da fórmula, impactando diretamente na absorção e na eficácia dos nutrientes.

"O objetivo sempre foi desenvolver produtos que realmente funcionem, com ingredientes de alta qualidade, mas que sejam acessíveis", afirma Franciny. A formulação foi desenvolvida pela equipe multidisciplinar de P&D da Green Up, unindo dermatologistas e nutricionistas.

A formulação do suplemento reforça o compromisso da marca com o uso de matérias-primas selecionadas, ativos de alta performance e preços competitivos. A Green Up faz parte do ecossistema de negócios de wellness & lifestyle criado por Franciny Ehlke e é uma das apostas estratégicas da empresária no longo prazo.

Para o primeiro semestre de 2026, a empresa já prepara uma nova leva de lançamentos voltados à saúde e qualidade de vida, ampliando ainda mais sua atuação no segmento.

Sobre Franciny Ehlke

Empresária e influenciadora digital, Franciny Ehlke (@francinyehlke) tem 26 anos e iniciou sua trajetória aos 14, criando conteúdos de beleza no YouTube. Natural de Curitiba, construiu uma marca pessoal fortemente ligada a maquiagem, lifestyle e wellness. No final de 2021, lançou a FRAN by Franciny Ehlke e, posteriormente, adquiriu a Green Up, empresa focada no desenvolvimento de produtos de bem-estar. Agora, a marca amplia seu portfólio com a linha de cápsulas de suplementação alimentar.

Sobre a Green Up

A Green Up é uma empresa de alimentos e bebidas com foco em inovação, tecnologia e ativos de alta qualidade. Seu compromisso é desenvolver fórmulas limpas, sem conservantes ou corantes artificiais, sempre priorizando eficácia e segurança. Da escolha criteriosa dos ingredientes à experiência do consumidor, cada detalhe é pensado para promover bem-estar de forma acessível e sem excessos. Mais do que nutrição, a Green Up busca criar uma geração de produtos funcionais que elevem a rotina de quem consome.

