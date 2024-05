Frasle Mobility alcança R$ 841,3 milhões de receita líquida no primeiro trimestre de 2024

CAXIAS DO SUL, Brasil, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Frasle Mobility encerrou o primeiro trimestre de 2024 com estabilidade na receita líquida em comparação com o mesmo período do ano passado. A Companhia registrou um consolidado de R$ 841,3 milhões, variação positiva de 0,3% no comparativo com os três primeiros meses de 2023. O EBITDA ajustado atingiu R$ 154 milhões, enquanto a Margem EBITDA ajustada registrada foi de 18,3%. A receita no mercado externo, que engloba as exportações a partir do Brasil com o desempenho das operações em outros países, somou R$ 341,9 milhões, alta de 6,4%.

O trimestre também marca o primeiro ano da aquisição da Juratek, no Reino Unido, impulsionando a estratégia de expansão da atuação global da empresa em mercados maduros.

PRINCIPAIS RESULTADOS – 1T24

(Percentuais indicam variações com os respectivos períodos do 1T23 e 4T23 – valores em MM)

Receita líquida consolidada: 1T24: R$ 841,3 (+0,3%) | 1T24: R$ 841,3 (+13,5%)

Receita líquida no mercado nacional: 1T24: R$ 499,4 (-3,5%) | 1T24: R$ 499,4 (-10,1%)

Receita líquida no mercado externo: 1T24: R$ 341,9 (+6,4%) | 1T24: R$ 341,9 (+84,0%)

Faturamento Mercado Externo (Exportações + operações no exterior): 1T24: US$ 69,0 (+11,6%) | 1T24: US$ 69,0 (+86,7%)

Lucro bruto consolidado: 1T24: R$ 289,7 (-2,2%) | 1T24: R$ 289,7 (+43,0%)

Lucro Operacional: 1T24: R$ 116,9 (-20,6%) | 1T24: R$ 116,9 (+43,5%)

EBITDA: 1T24: R$ 154,0 (-13,0%) | 1T24: R$ 154,0 (+36,1%)

Lucro líquido consolidado: 1T24: R$ 109,1 (+20,7%) | 1T24: R$ 109,1 (+16,2%) ROIC 1T24: 15,7% (+2,4 pp) | 1T24: 15,7% (- 3,7 pp)

VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS

(Em português com tradução simultânea para o inglês)

08/05 – 11h Brasil | 10h Nova Iorque | 15h Londres

Cadastrar-se / Acessar Videoconferência: Clique aqui

