Froneri Brasil alcança resultado histórico e se torna líder no mercado de sorvetes para consumo no lar no Brasil

A multinacional especializada em sorvetes conquistou 21,75% na categoria Take Home, superou o crescimento do mercado de sorvetes e registrou um aumento de 30,4% em valor, segundo os dados da NielsenIQ.

RIO DE JANEIRO, Brasil, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Froneri Brasil, joint-venture entre Nestlé e R&R de atuação global e que no Brasil tem sua produção voltada ao segmento de sorvetes, conquistou a liderança na categoria Take Home do mercado em dezembro de 2023, com 21,75% de market share, de acordo com dados da NielsenIQ. Desde então, a empresa, que licencia marcas como Nestlé, Mondelez e Fini no Brasil, manteve a posição de destaque nos primeiros meses de 2024.

Airton Paliares, diretor-geral da Froneri Brasil

Além do resultado histórico, a empresa superou o crescimento do mercado de sorvetes nos últimos 12 meses móveis em 13,4%, segundo a avaliação da NielsenIQ. Para o Diretor Geral da Froneri Brasil, Airton Paliares, esses números refletem uma visão inovadora da companhia, e os constantes investimentos realizados nos últimos anos. "Em 2023, investimos para trazer ainda mais qualidade e inovação para o mercado brasileiro. Buscamos novas oportunidades da categoria, explorando tendências de consumo mundiais, como o snacking, para o mercado nacional. Com isso, conseguimos expandir a nossa presença no segmento, e nossa expectativa é manter esse ritmo de crescimento", contou.

O formato multipack é um dos segmentos de destaque no âmbito mundial, com alta representatividade nas vendas em países como o Reino Unido, França e Estados Unidos. A Froneri Brasil relançou a linha no país em 2023, incluindo marcas importantes, como Sonho de Valsa. A mudança teve um impacto positivo e só no primeiro trimestre de 2024, as vendas da linha igualaram o volume total vendido em 2023 e participação no canal Take Home saltou de 1,7% para 6,2%.

Segundo a NielsenIQ, a empresa é líder absoluta no canal Cash & Carry, com cerca de 30% de market share. Além disso, a Froneri também alcançou o maior market share no canal Super Hiper, com crescimento constante ano após ano, segundo dados NielsenIQ.

Segundo Airton Paliares, uma das estratégias para a expansão da empresa foi o aumento da base de clientes, que cresceu 14,5% em janeiro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. "Temos mais de 45 mil bases ativas de clientes em todo o Brasil e estamos planejando aumentar esse número ainda mais este ano", afirma.

