Fun88 Índia lança o "Fun88 X Evolution" para ganhos garantidos

HYDERABAD, Índia, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Fun88 Índia, um nome líder no setor de jogos online, anunciou o lançamento da sua mais recente colaboração com a Evolution Gaming. Esse emocionante empreendimento, o "Fun88 X Evolution", visa elevar a experiência dos jogadores, oferecendo a chance de aproveitarem ganhos garantidos e prêmios exclusivos.

I) Lightning 888: aproveite enormes ganhos

Fun88 India Launches 'Fun88 X Evolution' Promotion

Vivencie a emoção da Lightning Roulette e da XXXtreme Lightning Roulette da Evolution Games. Os jogadores que fizerem uma aposta de no mínimo ₹ 400 nos números "8", "18" ou "28" podem ganhar prêmios garantidos de até 25 vezes a aposta, além de ganhos regulares. Seja surpreendido por recompensas rápidas e garantidas.

II) Lucky Drop: ganhe reforços

Ganhe reforços com prêmios aleatórios em dinheiro, além de ganhos regulares nos adorados Crazy Time ou Funky Time da Evolution Games. Com recompensas potenciais chegando a até 100 vezes a aposta, cada aposta traz a promessa de um lucro inesperado. Faça uma aposta de no mínimo ₹ 10 e tenha a chance de ganhar essa deliciosa surpresa.



Ganhar no "Fun88 X Evolution" ficou mais fácil! Onde todos os jogadores são automaticamente elegíveis; não são necessárias etapas extras. Mas corra, esses ganhos exclusivos duram apenas até 31 de maio. Acesse o Fun88 hoje mesmo e junte-se ao "Fun88 X Evolution" para desbloquear apostas potenciais incomparáveis.

A Fun88 Índia não oferece apenas promoções emocionantes; é um ecossistema de jogos online completo criado para jogadores novos e profissionais. O aplicativo Fun88 oferece uma experiência de entretenimento conveniente e perfeita em dispositivos Android ou iOS. Com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e processos simplificados de depósito e retirada, o Fun88 garante uma experiência de jogo descomplicada para todos os usuários. Mergulhe nessa experiência e aproveite os jogos como nunca antes.

Sobre o Fun88

O Fun88 se destaca como líder global em jogos online, celebrada por sua vasta gama de opções de entretenimento. Mergulhe no mundo cheio de energia das apostas esportivas, desafie a inteligência com jogos de cartas clássicos e contemporâneos ou explore o reino dinâmico dos esportes virtuais. No Fun88, cada momento é repleto de emoção e oportunidades, apresentando uma oportunidade única de transformar jogos em ganhos, tudo sem comprometer a segurança.

Contato:

E-mail: [email protected]

Fun88: https://link.fun88-india.com/fun88

Instagram: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-is

Telegrama: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tg

Twitter: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tw

YouTube: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-yt

Facebook: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-fb

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2408708/Fun88_X_Evolution.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2080466/Fun88_Logo.jpg

FONTE Fun88