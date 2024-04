Fun88 India oferece uma oferta exclusiva com a 12th Man Beer

MUMBAI, Índia, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, uma plataforma líder de apostas online, entende que uma partida emocionante de IPL (Primeira Liga Indiana), muitas vezes, é acompanhada pelo consumo de bebidas refrescantes Para aumentar a experiência de visualização dos clientes em Maharashtra, a Fun88 anunciou uma oferta exclusiva com a 12th Man Brewery. Prepare-se para brindar com a Fun88.

Fun88 India presents an exclusive offer with 12th Man Beer

Esta colaboração emocionante permite que os apostadores aproveitem sua temporada de críquete favorita com um gole de cerveja de cortesia, oferecido pela FUN88. Com uma oferta exclusiva promovida com a 12th Man Brewery, a FUN88 captura perfeitamente a atmosfera comemorativa em torno da IPL (Primeira Liga Indiana). Agora todos podem aprimorar a experiência da IPL e de apostas com a oferta de cerveja gratuita da Fun88.

Como ganhar cervejas da Fun88:

Deposite ₹10.000 ou mais em um único dia na conta Fun88. Inscreva-se para a Promoção "Get Fun88 Free Beer !" (Ganhe cervejas da Fun88). Siga @fun88indofficial no Instagram. Envie uma mensagem direta à Fun88 no Instagram com o nome de usuário/número de celular, detalhes do endereço e mencione "Fun88 Free Beer " na mensagem. A Fun88 entregará 2 latas de 500ml da cerveja "12th Man - Fun88" no seu endereço confirmado em até 10 dias úteis.

Não perca esta oferta exclusiva. Por isso, nesta temporada da IPL, inscreva-se na Fun88 e receba cervejas gratuitas diretamente na sua porta. Limitado a somente residentes de Maharashtra.

A Fun88 não se trata apenas de promoções inéditas. É um centro de entretenimento feito sob medida para qualquer tipo de jogador. Seja um fã obstinado de esportes em busca das últimas notícias sobre o críquete, um entusiasta de cassinos ao vivo em busca de jogos de mesa e de caça-níqueis emocionantes ou simplesmente alguém que gosta de um jogo amistoso de pôquer, a Fun88 tem algo para todos. Com foco em oferecer um ambiente de jogo seguro e protegido, a Fun88 é um destino confiável para milhões de jogadores em todo o mundo. Desde apostas esportivas emocionantes até experiências cativantes de cassino ao vivo, a Fun88 oferece tudo. Não se esqueça de baixar o aplicativo Fun88 para iOS e Android para jogar em qualquer lugar.

Sobre a Fun88

A Fun88 cresceu para ser apreciada por mais de 3 milhões de usuários ativos. Continuando esta tradição de excelência, a Fun88 continua a ser uma das principais plataformas de jogos online. Ela oferece uma ampla variedade de jogos de cassino, apostas esportivas e outras opções de entretenimento. Com foco em proporcionar um ambiente para jogos seguro e protegido, a Fun88 é uma escolha confiável para milhões de jogadores em todo o mundo.

