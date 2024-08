Futuro da bioenergia será foco da programação de conteúdo da Fenasucro & Agrocana

Feira será realizada de 13 a 16 de agosto, em Sertãozinho/SP, e contará com mais de 50 palestrantes, como Plínio Nastari, Augusto Cury, Newton Duarte e Orlando Merluzzi

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A 30ª edição da Fenasucro & Agrocana (Feira Mundial da Bioenergia), que será realizada de 13 a 16 de agosto, em Sertãozinho/SP, traz uma programação diversificada com foco em temas fundamentais para a transição energética global, agenda ESG e o setor de bioenergia. Serão mais de 50 palestrantes e líderes renomados, apresentando – em dois auditórios simultâneos - mais de 100 horas de conteúdos sobre as inovações tecnológicas, tendências de mercado e práticas sustentáveis que estão moldando o futuro do setor.

Fenasucro & Agrocana contará com mais de 50 palestrantes e líderes renomados, apresentando mais de 100 horas de conteúdos (Crédito: Divulgação/Fenasucro & Agrocana)

O início da feira ocorre nesta terça-feira, dia 13, tendo na programação de conteúdo a Conferência da Datagro & CEISE Br, a partir das 13h30. Plínio Nastari, presidente da consultoria agrícola, irá apresentar uma análise das "Perspectivas Globais para o setor da bioenergia". Após a conferência, Nastari participará de um painel de discussão sobre a "Política Nacional de Transição Energética", ao lado dos deputados federais Arnaldo Jardim e Zé Vitor, e da deputada federal Marussa Boldrin.

Cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura oficial da 30ª edição da Fenasucro & Agrocana será realizada a partir das 15h, na Arena de Sustentabilidade.

Esta nova arena foi idealizada em parceria com a Bonsucro e a Canaoeste para discutir práticas ESG e soluções inovadoras, promovendo o alinhamento da indústria com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mobilidade de baixo carbono e o protagonismo do Brasil na transição energética.

NEP Bio

No mesmo dia, a partir das 8h, o Auditório Zanini será palco do lançamento do Núcleo Estratégico de Pessoas da Bioenergia (NEP Bio), uma iniciativa do CEISE Br que tem como objetivo aprimorar a gestão profissional nas indústrias.

O evento contará com a presença do psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury trazendo, insights valiosos sobre equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. O NEP Bio, voltado para o desenvolvimento e a conexão entre profissionais de RH, pretende ressaltar a importância da gestão de pessoas como um fator essencial para o sucesso e desempenho das empresas.

Dia 14

Já o dia 14 de agosto, será dedicado aos avanços técnicos e desafios da produtividade da cana-de-açúcar. Entre os eventos programados destaca-se o 14º Seminário de Bioeletricidade, organizado pela UNICA, CEISE Br e COGEN (Associação da Indústria de Cogeração de Energia). O seminário será conduzido por Newton Duarte, presidente executivo da COGEN, e discutirá novas formas de obtenção de bioenergia e bioeletricidade.

A 'Expedição Cana Substantivo Feminino', juntamente com o lançamento do livro "Cana de Tudo: do Açúcar ao Infinito", da jornalista Luciana Paiva, completa a programação da data.

Dia 15

No dia 15 de agosto, a Arena de Sustentabilidade abordará o tema "Mobilidade de Baixo Carbono", com a participação do mentor de lideranças e gestor operacional do Acordo de Cooperação Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil (MBCB), Orlando Merluzzi.

Também estão programadas para o terceiro dia de evento, debate sobre a importância da certificação no crescimento do mercado de derivados inovadores da cana-de-açúcar.

Além disso, no Auditório Zanini, o SENAI apresentará um painel sobre "Tecnologias em Biocombustíveis" e promete surpreender visitantes com uma bolha 5G que cobrirá toda a área da feira, oferecendo uma visão inovadora sobre a integração de tecnologias emergentes.

Dia 16

O último dia da Fenasucro & Agrocana, 16 de agosto, será marcado pelo "LIDE Mulheres", que apresentará um painel exclusivo focado na liderança feminina na agroindústria, oferecendo um espaço para debates e palestras sobre a presença das mulheres no setor e práticas de ESG.

"Nos 30 anos da Fenasucro & Agrocana estamos entusiasmados em proporcionar uma imersão profunda nas principais questões que estão moldando o futuro da bioenergia. Será uma edição histórica, reforçando seu papel como propulsora de inovação, tecnologia, networking e conteúdo para o setor", destaca Paulo Montabone, diretor da Fenasucro & Agrocana, que tem apoio oficial do CEISE Br e organização e promoção da RX Brasil.

Eventos STAB

Dentro da programação de conteúdo da 30ª Fenasucro & Agrocana, a STAB (Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil), responsável pela curadoria técnica da feira, terá dois dias de eventos exclusivos na Arena de Sustentabilidade.

No dia 14, das 9 às 12 horas, o evento será voltado para a área agrícola e abordará os "Avanços e desafios para produtividade de cana: Inteligência artificial nas operações agrícolas, controle de pragas e doenças e variedades transgênicas".

As discussões seguem no dia 15, no mesmo horário. Porém com temática dedicada à área industrial. Na ocasião, o evento abordará a transição energética e o etanol de milho, com destaque para o uso de biogás em caminhões pela Cocal.

A STAB existe há mais de 60 anos e tem como principal objetivo o intercâmbio científico, técnico e cultural entre as diversas regiões produtoras de cana-de-açúcar do Brasil e do exterior. Atualmente estão no comando da Sociedade, na diretoria Nacional e Regional Sul, José Paulo Stupiello como presidente, e Raffaella Rossetto como vice-presidente.

Credenciamento

O credenciamento on-line para a edição de 30 anos da Fenasucro & Agrocana já está aberto, é válido para visitantes, imprensa e assessorias e pode ser feito por meio do site www.fenasucro.com.br.

