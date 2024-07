Gabriel Gianinni: um jovem advogado que vem redefinindo o direito no interior paulista

SÃO PAULO, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Dr. Gabriel Gianinni, um advogado de apenas 33 anos com raízes na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, tem se destacado no cenário jurídico brasileiro. Dr. Gabriel celebra uma recente conquista: ter sido eleito um dos advogados mais proeminentes do estado de São Paulo pela revista "A Fonte Magazine".

Gabriel Gianinni, advogado formado pela UNIARA em 2014, é um exemplo notável de dedicação e sucesso profissional. Logo no início de 2015, após receber sua carteira de advogado, ele iniciou uma carreira promissora que o destacou no cenário jurídico. Sua trajetória é marcada por competência, ética de trabalho e conquistas significativas.

Antes mesmo de concluir sua graduação, Gabriel Gianinni já demonstrava habilidades notáveis em equilibrar responsabilidades. Durante os primeiros anos da faculdade, ele atuou como policial militar temporário, uma experiência que forjou seu caráter e ética de trabalho. Mesmo com a exigente rotina diurna, Gianinni não permitiu que isso afetasse seus estudos noturnos. Essa capacidade de equilíbrio e dedicação contribuiu significativamente para sua trajetória promissora na advocacia.

Gabriel Gianinni, com nove anos de carreira, acumula mais de 2.300 l processos em sua trajetória. No entanto, seu sucesso não se mede apenas pela quantidade de casos que representa. Gianinni é reconhecido por sua atuação jurídica em nome de figuras públicas como Gretchen e Simony, além de uma ampla gama de empresas, muitas delas a nível Brasil. Essa diversidade reflete a confiança e o respeito que ele conquistou no mercado, ampliando seu alcance para além das fronteiras tradicionais da advocacia.

Advogados que lidam com clientes notórios enfrentam desafios únicos. A necessidade de equilibrar a privacidade dos clientes com a curiosidade do público exige um alto padrão de profissionalismo e discrição. Gianinni compreende essa delicada balança e se destaca por sua ética de trabalho e habilidades estratégicas.

Durante o terceiro e quarto ano de sua graduação em direito, Gabriel Gianinni atuou como estagiário no tribunal de justiça do estado de São Paulo, especificamente na segunda vara de família e sucessões da Comarca de Araraquara. Essa experiência foi fundamental para apresentá-lo definitivamente ao mundo jurídico e proporcionou um ambiente rico em aprendizado.

No último ano da faculdade, Gianinni deu um passo adiante e mergulhou no mundo da advocacia como estagiário em um renomado escritório de advocacia em Araraquara. Sua competência e dedicação não passaram despercebidas, e após sua formatura, ele foi contratado como associado desse escritório. Durante os três anos em que permaneceu lá, aprimorou suas habilidades e construiu uma base sólida para sua carreira futura.

O Dr. Gabriel Gianinni destaca a centralidade da comunicação na advocacia. "É essencial que essa comunicação seja clara e eficaz, não apenas com os clientes, mas também com a mídia. Gerenciar expectativas, esclarecer questões legais e manter a integridade dos casos sensíveis são aspectos cruciais. A preparação meticulosa, antecipando cenários e elaborando planos de contingência, é fundamental para evitar surpresas e manter o controle das situações".

Em maio de 2018, o Dr. Gabriel Gianinni inaugurou seu escritório, a Gianinni Advocacia, com a visão de expandir suas raízes e planejar o futuro. O que começou como um sonho rapidamente se transformou em uma realidade sólida. Em poucos anos, o escritório cresceu exponencialmente e hoje conta com uma equipe de seis advogadas atuando diretamente, além de vários outros advogados que são parceiros indiretos.

A especialização de Gianinni em direito penal e sua experiência como orientador pedagógico no curso de direito da Universidade de Araraquara - Uniara - reforçam sua reputação como um advogado excepcional. Sua participação em inúmeras bancas de monografia também contribui para sua excelência como mentor e profissional do direito. A Gianinni Advocacia é um exemplo de sucesso e comprometimento no cenário jurídico.

Gabriel Gianinni é uma figura notável no cenário jurídico brasileiro, combinando experiência prática em todas as instâncias do judiciário com uma visão acadêmica e estratégica. Seu conhecimento abrange desde atuações em tribunais até questões teóricas e práticas.

