Galderma investe US$ 6,5 milhões em ampliação de fábrica no Brasil

A unidade, que exporta para América Latina, Estados Unidos e países da Europa, Ásia, África e Oceania, vai triplicar a sua capacidade de produção

SÃO PAULO, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Galderma, empresa especializada em produtos para cuidados com e pele, que abrangem Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica, irá expandir a operação da fábrica localizada em Hortolândia, no Estado de São Paulo. Com investimento inicial de US$ 6,5 milhões, a farmacêutica adquiriu a planta da atual fábrica de Hortolândia, que antes operava por meio de leasing (aluguel), além de um terreno adjacente de 48 mil m², o que permitirá que a capacidade produtiva seja triplicada quando comparada à capacidade atual, reforçando a estratégia de negócio no Brasil.

A fábrica no Brasil é responsável pela fabricação de produtos de dermocosméticos, como Dermotivin e Cetaphil e exporta para países da América Latina, Europa, Ásia, Oceania, África e para o Estados Unidos, abrangendo cerca de 39 países no total.

"O Brasil está entre os três principais mercados da empresa no mundo, com uma forte trajetória de crescimento no último ano. Estamos orgulhosos de continuar investindo na produção local de produtos como a linha Cetaphil Oil Control, que se adapta perfeitamente à pele brasileira. Com esta ampliação, conseguiremos desenvolver a economia da região e internalizar alguns processos de produção, aprimorando nossa velocidade e flexibilidade de abastecimento. Nosso objetivo é progredir no mercado brasileiro, apoiando seu crescimento e dedicando nosso foco e paixão em prol do nosso propósito de avançar a dermatologia para cada história de pele", diz Ligia Santos, gerente geral da Galderma no Brasil.

A fábrica faz parte da cadeia de produção global da Galderma, que conta com outras três unidades localizadas no Canadá, Suécia e França.

Sobre a Galderma

A Galderma é líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência com marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele –, atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Alastin em Skincare Dermatológico; além de Benzac e Loceryl em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com.br

