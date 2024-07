Galileo Financial Technologies chega a 150 milhões de contas atendidas

SÃO PAULO , 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- No dinâmico cenário das Instituições Financeiras, onde novas startups surgem e se desenvolvem frequentemente, a Galileo Financial Technologies se destaca, celebrando mais de 150 milhões de contas de usuários finais atendidas.

A América Latina se mostra imprescindível para o sucesso da Galileo. A região adotou rapidamente as novas soluções financeiras digitais, o que oferece o cenário ideal para os produtos da Galileo, alçando a companhia a patamares cada vez maiores. Ao fim do primeiro trimestre de 2024, o segmento da plataforma SoFi Technology, que inclui a Galileo e os serviços de core-banking baseados na nuvem da Technisys, registrou 151 milhões de contas ativadas, o que representa um crescimento anual de 20%.

Head de Desenvolvimento de Negócios da Galileo no Brasil, Abdul Assal enaltece a importância do país para o negócio. "Tivemos a oportunidade de celebrar essa marca fundamental no Febraban Tech. Nosso time, espalhado pelo mundo inteiro, veio para nos prestar suporte e demonstrar a confiança no nosso mercado, se relacionando com as companhias mais inovadoras da região.

O portfólio robusto de serviços da Galileo na América Latina é alimentado pelo apetite cada vez maior da região pelas soluções financeiras digitais. São países que demandam inovação, conduzidos por uma população jovem e aberta a mudanças, o que também leva sistemas de banking mais tradicionais a apostar nessa mesma inovação. Além disso, as fintechs desafiam o status quo e geram soluções relevantes às necessidades locais. A Galileo está bem-posicionada para capitalizar nessas tendências, ao mesmo tempo em que apoia fintechs, instituições financeiras tradicionais e outros players de fora do setor.

Pensando no futuro, a Galileo planeja continuar evoluindo sua plataforma tecnológica, expandindo sua oferta de produtos, melhorando sua infraestrutura e explorando novas oportunidades de mercado, tanto na América Latina como em outras regiões estratégicas.

Num mundo em que as tecnologias financeiras mudam rapidamente, a Galileo Financial Technologies se mostra capaz de manter consistentemente sua posição de referência. Com uma mistura de tecnologia, talento, aquisições estratégicas e uma postura proativa à inovação, a empresa é mais do que um player de tecnologias financeiras, e sim uma catalisadora da transformação dos serviços financeiros.

Sobre a Galileo Financial Technologies

Galileo Financial Technologies, LLC é uma empresa de tecnologia financeira que permite que fintechs, bancos e marcas emergentes e estabelecidas construam soluções financeiras que proporcionam experiências excepcionais centradas no cliente. Através de APIs modernas e abertas, a plataforma flexível, segura, escalável e totalmente integrada da Galileo impulsiona a inovação em pagamentos e serviços financeiros. Com a confiança de pesos pesados do setor bancário digital, inovadores em estágio inicial e clientes empresariais, a Galileo oferece suporte à emissão de cartões de pagamento físicos e virtuais, provisionamento de push móvel, produtos financeiros personalizados e diferenciados e muito mais, em todos os setores e regiões geográficas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451362/galileo_card_phone.jpg

FONTE Galileo Financial Technologies