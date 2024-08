Gartner afirma que Everyday AI e a Experiência Digital dos Colaboradores estão a dois anos de serem amplamente adotadas

Insights e tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios serão destaques na conferência Gartner CIO & IT Executive 2024

SAO PAULO, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Inteligência Artificial (IA) aplicada no dia a dia, também conhecida como Everyday AI e a Experiência Digital dos Colaboradores (DEX) devem alcançar a adoção generalizada em menos de dois anos, de acordo com o novo Hype Cycle for Digital Workplace Applications 2024 do Gartner Inc. Insights como esse e tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicativos, infraestrutura e operações, serão destaque na próxima Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024, que ocorrerá 23 a 25 de setembro em São Paulo, no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP).

"A Everyday AI promete eliminar o atrito digital, ajudando os colaboradores a escreverem, pesquisarem, colaborarem e a gerarem ideias", diz Matt Cain, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "É uma parte essencial da Experiência Digital dos Colaboradores, que é um esforço concentrado para remover o atrito e melhorar a destreza digital da força de trabalho, que por sua vez é um dos fatores-chave que impulsionarão a prosperidade organizacional até 2030."

O ano de 2024 tem sido crucial para os líderes de aplicações no local de trabalho digital à medida que o foco no trabalho híbrido e remoto diminui e cresce a necessidade de uma concentração estratégica da Inteligência Artificial aplicada no dia a dia. A tecnologia está posicionada no topo das Expectativas Infladas no Hype Cycle para Aplicações no Local de Trabalho Digital de 2024.

Everyday AI é crucial para aumentar a produtividade da força de trabalho:

"A tecnologia de Inteligência Artificial aplicada no dia a dia visa ajudar os colaboradores a realizar seu trabalho com rapidez, abrangência e confiança", diz Adam Preset, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Ela apoia uma nova forma de trabalhar, onde o software inteligente atua mais como um colaborador do que como uma ferramenta. O local de trabalho digital está agora entrando na era da Inteligência Artificial aplicada no dia a dia."

À medida que os fornecedores de tecnologia buscam maneiras de melhorar a produtividade dos trabalhadores que vão além das melhorias tradicionais de aplicativos e recursos, eles podem se voltar para a Inteligência Artificial aplicada no dia a dia. Essa tecnologia não só oferece benefícios de produtividade, mas também proporciona novas ofertas comercializáveis, como ferramentas para ajudar os trabalhadores a encontrarem e a sintetizarem informações relevantes, respondendo perguntas de forma mais abrangente e produzindo artefatos de trabalho com mais facilidade.

"A Inteligência Artificial aplicada no dia a dia se tornará mais sofisticada, passando de serviços que, por exemplo, podem classificar e resumir chats e mensagens de e-mail para serviços que podem redigir um relatório já com orientações preliminares", diz o analista do Gartner. "De muitas maneiras, a Inteligência Artificial aplicada no dia a dia é o futuro da produtividade da força de trabalho."

Maior ênfase para que as empresas tenham uma estratégia de Experiência Digital dos Colaboradores:

Quase todos os colaboradores estão se tornando digitais, dedicando mais tempo do que nunca a atividades com tecnologia. Por isso, as empresas precisam ter uma estratégia para medir e melhorar a Experiência Digital dos Colaboradores para atraírem e reterem talentos, melhorando o engajamento dos funcionários e maximizando o esforço discricionário e a intenção de permanecer na empresa.

Os líderes empresariais estão buscando orientações sobre como a tecnologia pode ajudar a aumentar a produtividade e o alinhamento organizacional. A Experiência Digital dos Colaboradores enfatiza as melhores práticas que aumentam a destreza digital, atraem e retêm talentos, além de ajudarem os colaboradores a alcançarem os resultados empresariais.

A Experiência Digital dos Colaboradores está no Vale da Desilusão no Hype Cycle do Gartner, o que significa que o interesse está diminuindo à medida que experimentos e implementações falham em entregar os resultados esperados. Para aumentar seu apelo e a relevância, os líderes empresariais devem adotar uma abordagem holística, envolvendo parceiros de tecnologia e de outras frentes, para a construção de um ambiente significativo que capacite os colaboradores a adotarem novas formas de trabalho. Clientes do Gartner podem ler mais em "Hype Cycle for Digital Workplace Applications, 2024."

Gartner CIO & IT Executive Conference 2024

Os analistas do Gartner fornecerão análises adicionais sobre insights e tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicativos, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024, que ocorrerá de 23 a 25 de setembro em São Paulo, no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP). O evento irá reunir CIOs (Chief Information Officers) e líderes de TI para explorar o futuro da transformação digital e compartilhar as melhores práticas e estratégias inovadoras que estão moldando o mundo dos negócios. Para interessados em se inscreverem com desconto na conferência Gartner CIO & IT Executive, o Gartner oferece o código CIOBRMARK. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-8913339 ou pelo site https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/cio-brazil.

