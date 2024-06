Gartner anuncia CIO & IT Executive Conference 2024, principal evento do ano para líderes de TI

Evento busca guiar executivos no processo de adoção de tecnologias para impulsionar a inovação e construir valor para os negócios

SÃO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Gartner anuncia diversas novidades para o Gartner CIO & IT Executive Conference 2024, que acontecerá de 23 a 25 de setembro no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP). O evento irá reunir mais de 1.500 CIOs (Chief Information Officers) e líderes de TI para explorar o futuro da transformação digital e compartilhar as melhores práticas e estratégias inovadoras que estão moldando o mundo dos negócios.

A conferência terá com a presença de importantes especialistas do Gartner que oferecerão orientações e insights valiosos sobre uma série de temas críticos para a liderança de TI e a digitalização dos negócios. Os analistas do Gartner alertam que estamos entrando em uma nova era de possibilidades, com oportunidades ilimitadas para CIOs (Chief Information Officers), líderes de TI e executivos de negócios criarem fontes de valor e transformarem suas companhias. Os participantes do evento poderão aprender com profissionais renomados, precursores da tecnologia e líderes de diversas indústrias enquanto eles compartilham suas experiências, estratégias e visões de futuro.

"As empresas estão redefinindo suas estratégias de negócios para aproveitar as novas oportunidades proporcionadas pelas novas tecnologias digitais e emergentes, especialmente em relação à Inteligência Artificial (IA) e à Inteligência Artificial Generativa (GenAI)", diz Luis Mangi, Vice-Presidente do Gartner e chairman da conferência. Para o analista, os líderes devem atualizar a governança empresarial, assim como os modelos operacionais e as estratégias de negócio pensando no futuro. "Apesar das incertezas econômicas e do cenário complexo do Brasil, as empresas estão sendo desafiadas a crescerem com mais velocidade. Na conferência, compartilharemos as nossas recomendações sobre como acelerar a entrega digital, mitigando riscos e sem comprometer a eficiência operacional", afirma o chairman.

O Gartner CIO & IT Executive Conference 2024 proporcionará uma oportunidade única para os participantes aprenderem sobre as últimas tendências e inovações tecnológicas. Os conhecimentos obtidos permitirão desenvolver uma estratégia de negócios ousada e impactante, com orientações práticas para promover o crescimento por meio da inovação tecnológica. Oportunidades inovadoras e transformacionais serão apresentadas para impulsionar a digitalização dos negócios, alavancar valor a partir dos dados, nortear o futuro das aplicações inteligentes, construir uma infraestrutura digital mais moderna e mitigar os novos riscos cibernéticos.

A conferência terá seis vertentes estrategicamente planejadas para abordar aspectos específicos essenciais para a evolução e adaptação das empresas às demandas do mercado: Liderança e Habilidades de CIOs; Inteligência Artificial, Tecnologias Emergentes e Inovação; Valor de Negócios com Dados e Tecnologia; O Futuro de Aplicações Inteligentes; Fundação Digital: Cloud, Infraestrutura e Operações; e Cibersegurança, Resiliência e Riscos.

Pesquisas com as tendências de mercado serão compartilhadas, incluindo sessões de apresentação de Quadrantes Mágicos do Gartner™ e Gartner Market Guides para ajudar na visualização do posicionamento dos fornecedores de tecnologia e na indicação dos que estão mais avançados sob o ponto de vista da estratégia e da tecnologia disponibilizada. Os participantes terão a oportunidade de interagir com especialistas para compartilhar ideias e experiências, promovendo a colaboração e o aprendizado mútuo por meio de workshops, reuniões individuais, sessões especiais e momentos de networking.

Para interessados em se inscreverem com desconto na conferência Gartner CIO & IT Executive, o Gartner oferece o código CIOBRMARK. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 891 3339 ou pelo site https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/cio-brazil

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com ou siga notícias e atualizações do Gartner para executivos de TI no TI no X e LinkedIn usando #GartnerIT.

FONTE Gartner