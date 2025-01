Gartner anuncia novidades da conferência de Data & Analytics 2025

Evento irá explorar tendências emergentes e os principais desafios em dados, analytics e Inteligência Artificial

SÃO PAULO, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O Gartner, Inc. anuncia diversas novidades para a Conferência Gartner Data & Analytics 2025, que será realizada nos dias 28 e 29 de abril, no Sheraton São Paulo WTC Hotel. O evento irá explorar as prioridades para líderes de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA) e como eles podem aproveitar os mais recentes desenvolvimentos e tendências para acelerar os negócios, especialmente em áreas como IA, governança e arquitetura de dados.

Importantes analistas do Gartner estarão presentes na conferência compartilhando insights para ajudar executivos e profissionais a aprimorarem suas habilidades de liderança e redefinir suas estratégias para uma tomada de decisão mais rápida e assertiva. Para os especialistas do Gartner, para ter sucesso em um cenário de intensa volatilidade, as empresas precisam desenvolver uma estratégia tecnológica que seja não apenas resiliente às mudanças, mas também flexível o suficiente para enfrentar incertezas. Na Conferência Gartner Data & Analytics, serão abordadas oportunidades inovadoras e transformacionais, contando com o suporte de uma comunidade global de especialistas para impulsionar essa jornada.

O tema da conferência deste ano é "Lidere da Exploração à Execução". À medida que as empresas começam a levar seus projetos-pilotos para a produção, é essencial garantir a execução eficiente dessas iniciativas e o ganho de escala. No entanto, a maturidade dessas ações dentro das companhias tem níveis diferentes. "O ponto central é assegurar que as iniciativas que já estão em produção sejam executadas com sucesso. Ao mesmo tempo, é fundamental incentivar a experimentação em outras áreas e funções de negócios que ainda têm potencial a ser explorado", afirma Edgar Macari, Diretor Analista do Gartner e chairman da conferência.

"Esse equilíbrio é um grande desafio", alerta o analista, ressaltando que, devido a recursos limitados, é possível observar no mercado uma busca crescente por produtividade. "Quando questionamos as companhias sobre suas principais prioridades no uso de dados e IA, o ganho de produtividade se destaca como um objetivo amplamente presente. É esse equilíbrio que vamos aprofundar na conferência", diz.

Durante o evento, os mais de 1.500 líderes de dados, analytics e Inteligência Artificial participantes, incluindo CDAOs (Chief Data and Analytics Officers), terão acesso a vertentes estrategicamente planejadas para ajudá-los a atender às demandas do futuro. A vertente de Inteligência Artificial abordará tópicos como estratégia de IA, Large Language Models (LLMs), IA responsável, riscos e governança, IA Generativa (GenAI), geração aumentada de recuperação (RAG), engenharia de prompts, ciência de dados, Machine Learning e escalabilidade. Na vertente Gestão de Dados, o Gartner abordará temas como data fabric, produtos de dados, observabilidade de dados, otimização de custos, resiliência e confiabilidade de arquiteturas de gerenciamento de dados.

Já na vertente de Analytics, os tópicos envolvem self-service analytics, a adoção e o impacto da GenAI, ecossistemas, consulta de linguagem natural, dashboards modernos e storytelling de dados, entre outros. A vertente de Governança auxiliará os líderes a compreenderem os recursos essenciais para alcançar êxito em assuntos como confiança, risco, privacidade, ética, alfabetização e transparência. Enquanto isso, a vertente de Liderança trará tópicos como estratégia e modelos operacionais, como entregar valor de negócios, desenvolvimento de talentos e construção de uma cultura orientada para dados.

A conferência também terá duas vertentes especiais voltadas para líderes que estão ingressando em novas empresas ou assumindo posições relacionadas a dados: Fundamentos e Conceitos Emergentes e Melhores Práticas. Essas vertentes foram projetadas para fornecer conhecimentos para que os profissionais possam gerar impacto de forma rápida e significativa nos negócios e conhecer conceitos e práticas essenciais que farão a diferença em suas funções.

O evento oferece várias modalidades de sessões, incluindo sessões interativas, mesas-redondas, workshops e keynotes, além de reuniões individuais com especialistas do Gartner e momentos de networking. Serão compartilhadas durante a conferência diversas pesquisas que indicam tendências de mercado, incluindo sessões de apresentação de Magic Quadrant do Gartner™ para ajudar na visualização do posicionamento dos fornecedores de tecnologia.

A agenda já está disponível e mais informações sobre a Conferência Gartner Data & Analytics 2025 podem ser acessadas em: https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/data-analytics-brazil

