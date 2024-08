Gartner anuncia que receita mundial de serviços de Nuvem Pública IaaS cresceu 16,2% em 2023

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O mercado mundial de Infraestrutura como Serviço (IaaS) cresceu 16,2% em 2023, totalizando US$ 140 bilhões, em comparação com US$ 120 bilhões registrados em 2022, segundo previsão do Gartner Inc. A Amazon manteve a posição nº 1 no mercado de Infraestrutura como Serviço em 2023, seguida pela Microsoft, Google, Alibaba e Huawei.

"As tecnologias em Nuvem continuam a ser um grande disruptor nos negócios, em parte devido ao foco dos hiperescaladores em suportar ofertas relacionadas à soberania, ética, privacidade e sustentabilidade", diz Sid Nag, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Isso deve continuar a impulsionar um crescimento exponencial no futuro, com essas ofertas sendo estimuladas pelos investimentos em Inteligência Artificial Generativa (GenAI) para 2024 e além."

Em 2023, os cinco principais fornecedores de Infraestrutura como Serviço representaram 82% do mercado. A Amazon continuou a liderar o mercado mundial de Infraestrutura como Serviço com receita de US$ 54,6 bilhões e 39% de participação no mercado, seguida pela Microsoft com 23%. Com um crescimento de 26,3% em 2023, o Google subiu para a terceira posição com 8,2%. A Alibaba garantiu o quarto lugar com 7,9% do mercado.

"À medida que os principais hiperescaladores continuam a expandir suas ofertas de Iaas- Infraestrutura como Serviço na sombra da GenAI, também devemos ver outras áreas, como Software como Serviço (SaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) crescerem também. Infraestrutura como Serviço é a maré que eleva todos os barcos", diz Nag.

Segundo os analistas do Gartner, a Inteligência Artificial Generativa está começando a impactar o crescimento dos mercados em Nuvem, embora o crescimento impulsionado por Inteligência Artificial (IA) em 2023 tenha sido pequeno.

"Nuvem é o substrato fundamental e escalável necessário para tornar a GenAI uma realidade. Os segmentos que estão começando a ver os impactos da Inteligência Artificial Generativa incluem Iaas- Infraestrutura como Serviço, na qual o treinamento de modelos de Inteligência Artificial está consumindo recursos dessa infraestrutura, e Software como Serviço, onde as capacidades de GenAI estão começando a ser incluídas em aplicativos de Software", diz Nag. "A demanda por capacidade nos mercados de Nuvem Pública já aumentou drasticamente como resultado e continuará a crescer até 2028. No curto prazo, o crescimento da receita impulsionada pela Inteligência Artificial será pequeno em relação ao mercado geral de Nuvem Pública".

Os clientes do Gartner podem ler mais em "Market Share: Services, Worldwide, 2023" e "Market Share Analysis: Infrastructure as a Service, Worldwide, 2023". Saiba como maximizar os benefícios da computação em Nuvem no ebook gratuito do Gartner, Devising an Effective Cloud Strategy.

