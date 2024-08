Gartner CIO & IT Executive Conference 2024: Transformando a Era Digital no Brasil

Conferência terá sessões diferenciadas para atender às necessidades dos líderes de tecnologia e de negócios

SAO PAULO, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- De 23 a 25 de setembro de 2024, a cidade de São Paulo sediará a maior conferência da Gartner no Brasil, a Gartner CIO & IT Executive Conference 2024. A conferência oferecerá insights únicos aos participantes, explorando os tópicos mais relevantes e atuais do setor de TI e permitindo que os executivos acompanhem tendências, discutam estratégias inovadoras e expandam suas redes de relacionamento. A conferência trará para o Brasil novidades que ajudarão as empresas a se prepararem melhor para a nova era digital. Com uma agenda repleta de sessões direcionadas e líderes renomados, os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos essenciais e aplicar as melhores práticas em suas empresas.

"É fundamental reconhecer e atender às necessidades e interesses únicos de cada área de liderança. Isso não apenas fortalece a capacidade de inovação e adaptação das empresas, mas também promove um ambiente de colaboração e crescimento contínuo", diz Luis Mangi, Vice-Presidente do Gartner e chairman da conferência.

A CIO & IT Executive Conference 2024 oferece três dias de imersão nas mais recentes e inovadoras tendências tecnológicas, proporcionando uma oportunidade única de networking qualificado e acesso direto a profissionais do setor. Durante o evento, mais de 1.500 CIOs (Chief Information Officers), líderes de TI e de negócios terão a chance de criar conexões valiosas, além de interagir com mais de 30 especialistas do Gartner e 50 fornecedores de soluções.

A conferência destaca-se por ter sessões criadas especialmente por função. Com isso, oferecerá palestras e conteúdos específicos para CIOs, líderes de aplicações, infraestrutura, operações de TI, CISOs (Chief Information Security Officers) e líderes de segurança. Analistas do Gartner farão uma abordagem especial de temas do momento e de tendências mais impactantes, como Inteligência Artificial, cibersegurança, transformação digital, experiência dos clientes, desenvolvimento de aplicações, investimentos em tecnologia, gestão de inovação e sustentabilidade.

Para os CIOs, algumas das sessões recomendadas incluem: "Signature Series: Agenda Executiva de CIOs e tecnologia para 2025"; "Métricas de CIOs para sustentabilidade"; "CIOs devem reinventar o envolvimento empresarial da TI para a era dos fusion teams"; "Dominando a gestão de custos em Cloud: estratégias essenciais para CIOs" e "O checklist dos CIOs para resiliência cibernética e recuperação de ransomware".

Já para os Líderes de Aplicações Seniores, as palestras serão sobre temas como "O futuro das aplicações empresariais", "Roadmap estratégico para adotar arquiteturas e tecnologias de aplicações modernas", "O fim da TI legada: modernização assistida por IA em 2024", "Principais tendências de experiência do cliente em 2025" e "Como a IA Generativa vai afetar sua estratégia de APIs?".

Líderes de Infraestrutura e Operações de TI terão acesso a sessões que incluem tópicos como "Como evitar os principais erros em sua estratégia de Cloud", "O futuro de Cloud em 2029", "Como as plataformas de Cloud da indústria transformam as estratégias empresariais de Nuvem", "A estratégia 'cocktail napkin' para Cloud: como alinhar a organização em torno dos princípios-chave" e "A sinfonia de Cloud: engenharia de plataforma e o papel do Centro de Excelência em Nuvem".

Líderes de Segurança Digital e CISOs terão pesquisas e conteúdos sobre "Os principais riscos de segurança da IA Generativa e como mitigá-los", "3 etapas essenciais para discutir a gestão de riscos cibernéticos de terceiros", "As principais previsões de cibersegurança", "Constante mudança: adaptando seu modelo operacional de cibersegurança para apoiar a democratização da TI" e "O estágio da gestão de riscos".

Para atender às necessidades de executivos que lideram diversas áreas, a conferência está organizada em seis Vertentes: Evoluindo Liderança e Habilidades de CIOs (Capacitação dos CIOs para transformar suas organizações por meio de influências executivas e inovação contínua), Guia de CIOs para IA e Inovação (Exploração de tendências emergentes e como elas podem proporcionar vantagens competitivas), Estratégias de CIOs para Dados e Tecnologia (Como construir bases confiáveis de D&A para a IA, com foco em privacidade, ética e qualidade dos dados), Futuro das Aplicações Inteligentes (Desenvolvimento de infraestruturas digitais modernas e plataformas de software avançadas), Fundação Digital (Gestão e otimização de cloud, infraestrutura e operações para agilidade extrema e operações autônomas), Cibersegurança (Estratégias para fortalecer a resiliência e mitigar riscos tecnológicos emergentes).

A agenda da conferência Gartner CIO & IT Executive 2024 já está disponível no link. Além de sessões plenárias, a conferência oferecerá workshops interativos, mesas redondas e oportunidades de networking com especialistas do setor. Para interessados em se inscrever com desconto, o Gartner oferece o código CIOBRMARK. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-8913339 ou pelo site https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/cio-brazil

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com ou siga notícias e atualizações do Gartner para executivos de TI no X e LinkedIn usando #GartnerIT e #GartnerCIO.

