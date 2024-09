Gartner Hype Cycle for Digital Government Services identifica seis tecnologias que irão gerar benefícios transformacionais em até cinco anos

Análises preditivas e assistentes de códigos de Inteligência Artificial estão entre as tecnologias necessárias para que CIOs preencham a lacuna de inovação

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Seis tecnologias trarão benefícios transformacionais em até cinco anos para os serviços digitais governamentais, de acordo com o Gartner, Inc. Entre elas estão: experiência digital dos funcionários (DEX), assistentes de códigos de Inteligência Artificial (IA), Inteligência Artificial Generativa (GenAI), design generativo com Inteligência Artificial, análises preditivas no governo e análises de estilo de trabalho.

"Oferecer serviços de forma digital continua sendo uma prioridade nos planos de transformação governamental", diz Daniel Snyder, Analista do Gartner. "Essas tecnologias ajudarão os CIOs (Chief Information Officers) que atuam no governo a preencherem a lacuna entre as metas de inovação digital e a execução de objetivos estratégicos. Coletivamente, elas serão um elemento crucial para que os executivos alinhem a inovação tecnológica aos resultados das missões para acompanhar as crescentes expectativas dos cidadãos."

O Gartner Hype Cycle for Digital Government Services apresenta tecnologias e práticas inovadoras e emergentes, essenciais para que os governos implementem e amadureçam iniciativas de transformação digital, que, em última análise, conduzem a melhores resultados empresariais.

Experiência Digital dos Colaboradores (DEX):

Até 2027, equipes multidisciplinares dos ambientes de trabalho digital que combinam funções de negócios e tecnologias terão 50% mais chances de gerarem resultados positivos do que aquelas formadas apenas por TI.

As estratégias de Experiência Digital dos Colaboradores utilizam as melhores práticas de experiência, como personas, mapeamento de jornada e a voz dos funcionários, para aumentar a destreza digital, atrair e reter talentos valiosos, assim como ajudar os funcionários a atingirem os resultados de negócios. Uma abordagem holística e coordenada para a Experiência Digital dos Colaboradores, entre parceiros de TI e não TI, pode minimizar o atrito digital, reduzir silos e maximizar a destreza digital e o bem-estar da força de trabalho. Funcionários que afirmam que seu relacionamento com a TI envolve mais do que apenas suporte técnico têm o dobro de chances de recomendar sua empresa como um bom lugar para trabalhar.

"Em última análise, uma estratégia de Experiência Digital dos Colaboradores capacita os funcionários do governo a adotarem novas formas de trabalho ao minimizar o atrito tecnológico, apoiar a adoção significativa, aplicar métricas de uso e desempenho e fazer ajustes contínuos", diz Snyder.

Assistentes de Códigos com Inteligência Artificial:

Assistentes de códigos com Inteligência Artificial, integrados a ferramentas de desenvolvimento, utilizam modelos pré-treinados para interagir com desenvolvedores por meio de linguagem natural e trechos de códigos. Eles geram, analisam, depuram, corrigem, refazem códigos, criam documentação e traduzem códigos entre linguagens. Esses assistentes podem ser personalizados de acordo com a base de códigos e documentação específica de uma empresa, o que é essencial para entidades governamentais, desde níveis locais até federais, que dependem de dados específicos de sua região.

"Assistentes de códigos com Inteligência Artificial, ao contrário de seus antecessores, aumentam a velocidade de desenvolvimento e agilizam a resolução de problemas, explicando e depurando questões de códigos", afirma Snyder.

Por conta disso, a Gartner prevê que, até 2028, 75% dos engenheiros de software em empresas utilizarão assistentes de códigos com Inteligência Artificial, em comparação com menos de 10% no início de 2023.

Inteligência Artificial Generativa:

O foco empresarial está mudando da empolgação em torno de modelos fundacionais para casos de uso que gerem retorno sobre investimento (ROI). A maioria das implementações de Inteligência Artificial Generativa atualmente é de baixo risco e interna. Com o rápido progresso das ferramentas de produtividade e práticas de governança de Inteligência Artificial, as empresas irão implementar GenAI para casos de uso mais críticos em setores industriais e descobertas científicas. A longo prazo, interfaces conversacionais habilitadas por Inteligência Artificial Generativa facilitarão a comercialização de tecnologias, democratizando a Inteligência Artificial e outras inovações.

Design Generativo com Inteligência Artificial:

O design generativo com Inteligência Artificial é uma tecnologia que utiliza a ferramenta para gerar autonomamente opções de design com base em parâmetros e restrições especificados pelo usuário. Essa Inteligência Artificial usa algoritmos para iterar rapidamente por inúmeras variações, otimizando designs para alcançar os melhores resultados possíveis, respeitando metas predefinidas, o que é uma parte fundamental dos serviços governamentais, e melhorando a eficiência no processo de design.

Essa tecnologia já existe como suporte em nível de recursos para designers de experiência do usuário e desenvolvedores front-end, como sugestões de design inteligentes, e rapidamente evoluirá para capacidades completas de design de produtos digitais e desenvolvimento front-end.

Análises Preditivas no Governo:

Análises preditivas no governo utilizam aprendizado de máquina, modelagem e simulação. Elas exploram dados internos e externos para informar o desenvolvimento de políticas públicas, otimizar processos governamentais e melhorar a tomada de decisões em tempo real. O uso responsável e ético de análises preditivas no governo requer cuidado e diligência para limitar o impacto de vieses inerentes a todos os conjuntos de dados.

Decisões rápidas, precisas e seguras são críticas para os resultados em todos os ramos do governo. Abordagens preditivas permitem que as consequências das decisões sejam consideradas com antecedência, possibilitando que os planos sejam ajustados com precisão conforme necessário. Isso gera melhores resultados com menor risco em comparação a uma abordagem reativa. Para manter a confiança pública e garantir a responsabilização, deve ser implementado de forma transparente.

Análises de Estilo de Trabalho (WSA):

Até 2027, líderes de TI que alinharem investimentos no ambiente de trabalho digital com os níveis atuais e desejados de maturidade e ambições digitais gerais reduzirão o desperdício associado a atividades inoportunas e inadequadas em 50%.

Análises de estilo de trabalho (WSA) são uma disciplina que sintetiza dados de TI, RH e negócios sobre como os funcionários trabalham, para entender e otimizar a relação complexa entre investimentos em tecnologia, experiência dos funcionários e resultados de negócios.

Para gerar melhores insights e resultados de negócios e da força de trabalho, as empresas devem agregar e analisar dados para entender como os investimentos em tecnologia impactam os funcionários e os resultados de negócios, já que orçamentos e gastos são fundamentais para os serviços digitais governamentais. Os clientes do Gartner podem ler mais em "Hype Cycle for Digital Government Services, 2024."

