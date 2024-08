Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies de 2024 destaca produtividade dos desenvolvedores, experiência total, Inteligência Artificial e segurança

Tecnologias transformadoras serão destaques na conferência Gartner CIO & IT Executive 2024

SAO PAULO, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- As 25 tecnologias disruptivas presentes no Hype Cycle for Emerging Technologies 2024 do Gartner Inc. estão distribuídas em quatro áreas principais: Inteligência Artificial (IA) Autônoma, produtividade dos desenvolvedores, experiência total e programas de segurança e de privacidade centrados no ser humano. Tendências como essas e outras que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicativos, infraestrutura e operações, serão destaque na próxima Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024, que ocorrerá 23 a 25 de setembro em São Paulo, no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP).

"A Inteligência Artificial Generativa (GenAI) ultrapassou o pico de expectativas à medida que o foco dos negócios continua a se deslocar do entusiasmo em torno dos modelos de base para casos de uso que impulsionam o Retorno sobre o Investimento (ROI)", diz Arun Chandrasekaran, Vice-Presidente e Analista do Gartner, destacando que isso está acelerando a Inteligência Artificial Autônoma. Segundo ele, apesar de a geração atual de modelos de IA ainda não ter autonomia, laboratórios de pesquisa de Inteligência Artificial estão rapidamente lançando agentes que podem interagir dinamicamente com o ambiente para atingir metas, embora esse desenvolvimento seja um processo gradual.

"Mesmo com a IA continuando a chamar atenção, CIOs (Chief Information Officers) e outros executivos de TI também devem examinar outras tecnologias emergentes que tenham potencial transformador para desenvolvedores, segurança e para a experiência dos clientes e dos funcionários, traçando estratégias sobre como explorar esses sistemas em consonância com a capacidade de suas empresas de lidar com tecnologias não comprovadas", diz Chandrasekaran.

O Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies é único entre os Hype Cycles do Gartner por concentrar os principais insights de mais de 2.000 tecnologias e frameworks aplicados que o Gartner analisa anualmente em um conjunto sucinto de tecnologias emergentes que devem ser "obrigatoriamente conhecidas". Essas tecnologias têm potencial para oferecer benefícios transformadores nos próximos dois a dez anos.

Segundo o Gartner, as quatro áreas principais de tendências de tecnologias emergentes são:

Inteligência Artificial Autônoma: A rápida evolução da IA está produzindo sistemas autônomos de Inteligência Artificial que podem operar com mínima supervisão humana, com capacidade para se auto aperfeiçoar e tomar decisões eficazes em ambientes complexos. Esses sistemas avançados de IA, que podem realizar qualquer tarefa que um humano pode desempenhar, estão começando a passar lentamente da ficção científica para a realidade. Essas tecnologias incluem sistemas multiagentes, grandes modelos de ação, machine customers, robôs humanoides de trabalho, agentes autônomos e aprendizado por reforço.

Impulsionar a produtividade dos desenvolvedores: A produtividade dos desenvolvedores vai além de escrever códigos rapidamente. Ela é influenciada pela comunicação e colaboração eficazes dos desenvolvedores, além do sentimento de foco energizado, total envolvimento e prazer (estar no "estado de fluxo").

"A tecnologia está revolucionando a forma como os desenvolvedores projetam e entregam software, tornando-os mais produtivos do que nunca", diz Chandrasekaran. "Ela está garantindo que eles entreguem com rapidez produtos de alta qualidade, enquanto maximizam os ganhos ao melhorar a satisfação, colaboração e fluxo dos desenvolvedores." Segundo o analista do Gartner, as tecnologias emergentes que impulsionam a produtividade dos desenvolvedores incluem engenharia de software aumentada por IA, cloud-native, GitOps, portais internos para desenvolvedores, engenharia de prompt e WebAssembly.

Capacitar com experiência total: Experiência total é uma estratégia que cria experiências superiores compartilhadas, entrelaçando práticas de experiências e multiexperiência dos clientes, dos funcionários e dos usuários. Ela utiliza a tecnologia para abordar interações críticas, capacitando tanto clientes quanto funcionários, com o objetivo de impulsionar maior confiança, satisfação, lealdade e defesa. Tecnologias a serem avaliadas incluem gêmeo digital do cliente, computação espacial, super Apps e 6G.

Entregar segurança e privacidade centrada no humano: As empresas se tornarão mais resilientes ao usarem técnicas de segurança e privacidade que criam uma cultura de confiança mútua e conscientização dos riscos compartilhados entre as equipes.

"As práticas de segurança muitas vezes se baseiam na premissa de que os humanos podem se comportar de maneira completamente segura e protegida. Mas quando os funcionários precisam escolher entre segurança e entrega de negócios, eles frequentemente escolhem a entrega de negócios, ignorando muitas vezes os controles de segurança mais rígidos," diz o analista do Gartner. "A segurança e a privacidade centrada no ser humano entrelaçam uma robusta malha de segurança e de privacidade no design digital da empresa".

As tecnologias emergentes que apoiam a segurança e privacidade centrada no ser humano incluem AI TRiSM, arquitetura de malha de cibersegurança, sistema imunológico digital, segurança contra desinformação, aprendizado de máquina e criptografia homomórfica. Os clientes do Gartner podem ler mais em "Hype Cycle for Emerging Technologies, 2024".

Gartner CIO & IT Executive Conference 2024

Os analistas do Gartner fornecerão análises adicionais sobre insights e tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicativos, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024, que acontecerá de 23 a 25 de setembro em São Paulo, no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP). O evento irá reunir CIOs (Chief Information Officers) e líderes de TI para explorar o futuro da transformação digital e compartilhar as melhores práticas e estratégias inovadoras que estão moldando o mundo dos negócios. Para interessados em se inscreverem com desconto na conferência Gartner CIO & IT Executive, o Gartner oferece o código CIOBRMARK. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-8913339 ou pelo site https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/cio-brazil.

