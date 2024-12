Gartner identifica as principais tendências que irão impactar a área de Infraestrutura e Operações em 2025

Infraestruturas com resfriamento líquido se tornarão predominantes à medida que as próximas gerações de GPUs e CPUs aumentarem o consumo de energia e a produção de calor

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Gartner, Inc. destaca as seis tendências que terão impacto significativo na área de infraestrutura e operações (I&O) em 2025.

"Essas tendências oferecem aos líderes de infraestrutura e operações a oportunidade de identificar as necessidades de competências futuras e buscar insights para ajudar a atender os requisitos de implementação", afirma Jeffrey Hewitt, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Elas proporcionarão o diferencial necessário para que as empresas obtenham os benefícios ideais de suas operações de I&O em 2025."

Tendência 1: Revirtualização/Desvirtualização

As recentes mudanças nas licenças de determinadas soluções de fornecedores obrigaram muitas equipes de I&O a reavaliar suas escolhas de virtualização. Algumas estão migrando mais para Nuvem Pública, outras optando pela Nuvem Distribuída ou pela Nuvem Privada. Isso envolve múltiplas opções além de simplesmente trocar hipervisores.

"Os líderes de infraestrutura e operações devem fazer um inventário de todas as implementações de virtualização atuais e suas interdependências relacionadas", afirma Hewitt. "Avaliem caminhos alternativos, incluindo hipervisores, hiperconvergência, Nuvem Distribuída, conteinerização, Nuvem Privada e desvirtualização. Identifiquem as competências existentes em I&O e como elas precisam evoluir para dar suporte às principais escolhas."

Tendência 2: Programas de Comportamento e Cultura em Segurança

À medida que a sofisticação e diversidade dos ataques aumenta, os programas de segurança devem evoluir para abordar comportamentos e culturas para otimizar sua eficácia. Os programas de comportamento e cultura em segurança (SBCPs) são abordagens corporativas para toda a empresa que buscam minimizar incidentes de cibersegurança associados ao comportamento dos funcionários.

Esses programas resultam em uma melhor adoção de controles de segurança pelos funcionários e na redução de comportamentos não seguros. Eles permitem que I&O apoie o uso mais eficaz dos recursos de cibersegurança pelos colaboradores.

Tendência 3: Armazenamento cibernético (Cyberstorage)

As soluções de armazenamento cibernético utilizam um "porto de dados" composto por informações fragmentadas e distribuídas em vários locais de armazenamento. Esses dados fragmentados podem ser reconstituídos instantaneamente para uso quando necessário. O armazenamento cibernético pode ser uma solução dedicada com recursos abrangentes, uma oferta de serviço nativo de plataforma com soluções integradas ou um conjunto de produtos independentes que melhoram fornecedores de armazenamento com capacidades de proteção cibernética.

"Para que o armazenamento cibernético seja bem-sucedido, os líderes de I&O devem identificar os riscos de ameaças de armazenamento custosas e disruptivas, combinados com o aumento de despesas regulatórias e de seguros para construir um caso de negócios para sua adoção", diz Hewitt.

Tendência 4: Infraestrutura com resfriamento líquido

A infraestrutura com resfriamento líquido consiste em trocas de calor na porta traseira, imersão e resfriamento direto no chip. Isso permite que I&O suporte novas gerações de chips, densidade e requisitos de Inteligência Artificial (IA), além de oferecer oportunidades para implementar de forma flexível infraestrutura para suportar casos de uso na borda (edge).

"O resfriamento líquido evoluiu para passar do resfriamento do ambiente geral do Data Center para uma abordagem mais próxima e integrada à infraestrutura", afirma Hewitt. "Hoje, essa tecnologia é de nicho em termos de casos de uso, mas se tornará mais predominante à medida que as próximas gerações de GPUs e CPUs aumentarem o consumo de energia e a produção de calor."

Tendência 5: Aplicações Inteligentes

A Inteligência Artificial Generativa (GenAI) revelou o potencial das aplicações para operar de forma inteligente, criando uma expectativa nesse sentido. Aplicações inteligentes se adaptam ao contexto e à intenção do usuário, reduzindo o atrito digital. Elas podem interoperar para alcançar seus próprios objetivos e os dos usuários, utilizando interfaces apropriadas com APIs (mecanismos de comunicação entre componentes de software) externas e dados conectados.

Essas aplicações reduzem a necessidade de intervenções e interações por parte de I&O, otimizam processos e utilização, e diminuem a sobrecarga de recursos.

Tendência 6: Infraestrutura ideal

Infraestrutura ideal ocorre quando as equipes de I&O dão grande ênfase às melhores escolhas de infraestrutura para um caso de uso específico em uma variedade de estilos de implementação. Essa abordagem utiliza um foco baseado nos negócios para que os executivos fora da TI compreendam por que as escolhas de infraestrutura são feitas a partir de suas perspectivas.

"Essas escolhas estão, em última análise, alinhadas com a adoção da engenharia de plataformas", afirmou Hewitt. "Elas permitem que I&O alinhe as escolhas de infraestrutura com os objetivos de negócios da empresa como um todo. Além disso, facilitam o suporte e a aprovação de líderes de unidades de negócios e executivos C-Level."

