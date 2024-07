Gartner prevê crescimento de 7,5% nos gastos globais com TI em 2024

'Impostos' de Inteligência Artificial Generativa estão afetando segmentos como os de software

SÃO PAULO, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Os gastos globais com TI devem totalizar US$ 5,26 trilhões em 2024, o que representa um aumento de 7,5% em relação a 2023, de acordo com a última previsão do Gartner, Inc. Isso significa uma diminuição em relação à previsão do trimestre anterior, que era de 8% de crescimento, mas um aumento em relação à previsão total de gastos de US$ 5,06 trilhões.

"A Inteligência Artificial Generativa (GenAI) está sendo sentida em todos os segmentos e subsegmentos de tecnologia, mas não para o benefício de todos", diz John-David Lovelock, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Alguns aumentos nos gastos com software são atribuíveis à GenAI, mas para uma empresa de software, a Inteligência Artificial Generativa se assemelha mais a um imposto. Os ganhos de receita com a venda de complementos ou tokens de GenAI fluem de volta para o fornecedor do modelo de Inteligência Artificial (IA)."

Gastos com Data Centers aumentam com a GenAI

Os gastos com sistemas de Data Center devem aumentar 24% em 2024, um crescimento significativo em relação à previsão de 10% do trimestre anterior. Isso se deve em grande parte ao aumento do planejamento para GenAI (Veja Tabela 1). "As necessidades de poder computacional da Inteligência Artificial Generativa estão sendo sentidas em todo o Data Center, e os gastos nesse segmento refletem essa demanda voraz", diz Lovelock.

Tabela 1. Previsão de Gastos Globais com TI (Em Milhões de Dólares Americanos)



Gastos de 2023 Crescimento de 2023 Gastos de 2024 Crescimento de 2024 Sistemas Data Center 236.098 4,0 % 293.091 24,1 % Dispositivos 692.784 -6,5 % 730.125 5,4 % Software 974.089 11,5 % 1.096.913 12,6 % Serviços de TI 1.503.698 4,9 % 1.609.846 7,1 % Serviços de Comunicação 1.491.733 3,2 % 1.537.188 3,0 % TI no Geral 4.898.401 3,8 % 5.267.163 7,5 % Fonte: Gartner (Julho 2024)

Fadiga das equipes de CIOs está durando mais do que o esperado: Os gastos com serviços de TI agora estão projetados para crescer 7,1% em 2024, abaixo dos 9,7% estimados na última previsão, devido, em parte, ao menor ritmo de gastos em subsegmentos que incluem consultoria e serviços de processos de negócios. "A fadiga de mudanças nos CIOs (Chief Information Officers) que vimos no início do ano agora diminuiu, e os acúmulos de contratos desde o terceiro trimestre de 2023 estão sendo resolvidos. Esperamos ver uma corrida maior até o final do ano para compensar o início lento", diz Lovelock.

A metodologia de previsão de gastos com TI do Gartner baseia-se fortemente na análise rigorosa das vendas por mais de mil fornecedores em toda a gama de produtos e serviços de TI. O Gartner utiliza técnicas de pesquisa primária, complementadas por fontes de pesquisa secundária, para construir uma base de dados abrangente de dados de tamanho de mercado sobre a qual baseia suas previsões.

A previsão trimestral do Gartner oferece uma perspectiva única sobre os gastos com TI nos segmentos de Hardware, Software, serviços de TI e telecomunicações. Esses relatórios ajudam os clientes do Gartner a entender as oportunidades e desafios do mercado. A pesquisa mais recente de previsão de gastos com TI está disponível para os clientes do Gartner no "Gartner Market Databook, 2Q24 Update".

