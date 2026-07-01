Gartner prevê que fornecedores de neocloud conquistarão 20% do mercado de US$ 267 bilhões de nuvem para Inteligência Artificial até 2030

Fornecedores de neocloud emergem como uma força competitiva significativa no mercado de nuvem para IA

SAO PAULO, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Até 2030, os fornecedores de neocloud conquistarão 20% do mercado de nuvem para Inteligência Artificial (IA), estimado em US$ 267 bilhões, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. "Neocloud" refere-se a fornecedores de nuvem desenvolvidos especificamente para IA e cargas de trabalho de alto desempenho.

O rápido crescimento da Inteligência Artificial Generativa (GenAI) está criando uma demanda sem precedentes por computação intensiva em Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), acelerando os investimentos em infraestrutura localizada de alto desempenho e expondo as limitações dos modelos tradicionais de nuvem. As neoclouds estão desafiando o domínio dos hyperscalers ao focarem em infraestrutura otimizada para IA.

"Embora os hyperscalers dos Estados Unidos estejam lançando suas próprias ofertas soberanas, uma nova onda de fornecedores especializados de neocloud está ganhando tração significativa", afirma Enrique Castera, Diretor Analista Sênior do Gartner. "Essas neoclouds se diferenciam por seu foco em infraestrutura otimizada para IA e cargas de trabalho de alto desempenho. Algumas também se concentram em recursos de nuvem soberana, garantindo que dados e operações permaneçam dentro de jurisdições específicas. As neoclouds soberanas oferecem garantias contratuais de que alguns ou todos os aspectos do ambiente de nuvem, como dados, operações e governança, permaneçam confinados aos limites nacionais, protegendo-os contra reivindicações legais estrangeiras e acesso extraterritorial."

Requisitos cada vez mais rigorosos de soberania de dados estão levando as organizações a buscar maior controle sobre onde os dados de IA são armazenados, processados e governados. Essas exigências estão ancoradas nos mandatos já estabelecidos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) e na iminente aplicação, em agosto de 2026, das principais obrigações de transparência da Lei de IA da União Europeia (EU AI Act). Somada ao aumento das preocupações geopolíticas, essa pressão regulatória está levando as empresas a avaliarem sistematicamente suas arquiteturas para garantir resiliência digital localizada.

Temas como esse e outros relacionados a Inteligência Artificial, infraestrutura em nuvem, resiliência digital e estratégia de TI, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

Fornecedores de neocloud ganham tração com infraestrutura otimizada para IA

"As neoclouds estão oferecendo diferenciação por meio de desempenho superior em cargas de trabalho de IA, modelos flexíveis de implementação e forte compromisso com a soberania dos dados, frequentemente com preços mais competitivos", afirma Castera. "O mercado de Nuvem para IA está entrando em uma nova fase na qual soberania, desempenho e especialização da infraestrutura estão se tornando fatores primários de decisão para as empresas. À medida que a demanda por cargas de trabalho intensivas em GPUs acelera e os modelos tradicionais de nuvem têm dificuldade para acompanhar esse ritmo, são criadas as condições para uma nova categoria de fornecedores desenvolvidos especificamente para fornecer infraestrutura de IA em escala."

O crescimento dos fornecedores de neocloud e da infraestrutura soberana para IA está remodelando as estratégias corporativas de nuvem, exigindo que as organizações avancem além dos modelos centralizados e globais em direção a arquiteturas mais localizadas e híbridas.

Para capitalizar essa mudança, líderes de Infraestrutura e Operações (I&O) e outros líderes de TI devem diversificar além dos hyperscalers tradicionais, avaliando fornecedores especializados de neocloud para acessar infraestrutura de IA de alto desempenho e capacidades limitadas de GPUs. Ao mesmo tempo, as organizações precisam adaptar suas estratégias financeiras e de gestão de riscos, implementando controles técnicos mais robustos para garantir soberania de dados, compliance e resiliência operacional.

"As organizações podem utilizar fornecedores de neocloud para ampliar suas capacidades de IA enquanto mantêm maior controle sobre soberania de dados e compliance regulatório", afirma Castera. "Esses fornecedores também permitem que as empresas inovem mais rapidamente ao oferecer acesso mais flexível a infraestruturas de alto desempenho desenvolvidas para cargas de trabalho de IA."

Insights adicionais disponíveis

Os clientes do Gartner podem ler mais em "Sovereign AI: Infrastructure Strategies for a Multipolar World".

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for Infrastructure & IT Operations Leaders

O Gartner for Infrastructure & IT Operations Leaders ajuda os gestores de I&O a reinventar a forma como entregam valor para os negócios. Mais informações estão disponíveis em https://www.gartner.com/en/infrastructure-and-it-operations-leaders. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for Infrastructure & IT Operations Leaders no X e no LinkedIn. Visite a Sala de Imprensa do Gartner para obter mais informações e insights.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.

FONTE Gartner