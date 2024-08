Gartner revela principais previsões e insights tecnológicos para o futuro durante CIO & IT Executive Conference 2024

Evento acontece de 23 a 25 de setembro em São Paulo e abordará a jornada de transformação, Inteligência Artificial, cibersegurança e mais

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Gartner, Inc. irá compartilhar durante seu evento CIO & IT Executive Conference 2024 dados, análises e insights de suas pesquisas, revelando previsões importantes para o futuro da tecnologia ao abordar temas como a jornada da transformação, Inteligência Artificial (IA), cibersegurança e mais. A conferência acontece de 23 a 25 de setembro no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP), e traz a oportunidade para que CIOs (Chief Information Officers) e líderes de TI explorem o futuro da transformação digital e conheçam as melhores práticas e estratégias inovadoras para moldar e impulsionar a digitalização.

De acordo com previsões recentes da empresa, a transformação digital está prestes a acelerar dramaticamente nos próximos anos. Até 2027, 60% dos serviços de TI serão impulsionados pela tríade Inteligência Artificial Generativa (GenAI), hiperautomação e metaverso, mudando radicalmente o panorama das empresas compradoras de serviços. Até 2028, os gastos corporativos para combater a desinformação ultrapassarão US$ 30 bilhões, consumindo 10% dos orçamentos de marketing e cibersegurança para enfrentar uma ameaça de múltiplas frentes. Além disso, 53% dos CEOs (Chief Executive Offices) afirmam que sua jornada de transformação digital está apenas começando ou que ainda não chegou nem na metade, e 87% concordam que os benefícios da Inteligência Artificial para seus negócios superam os riscos.

A conferência deste ano também contará com a participação de keynotes convidados inspiradores líderes em seus campos. Matthew Luhn, cineasta premiado e contador de histórias na Pixar Studios por 26 anos, compartilhará como usar o storytelling para negócios, explorando como conectar, motivar e liderar pessoas através da narrativa. Cesar Cielo, o primeiro medalhista de ouro olímpico na natação brasileira e campeão mundial, oferecerá "Lições de Ouro", revelando os hábitos e a mentalidade que levam ao sucesso. Cielo compartilhará suas experiências, visões de liderança, trabalho em equipe e como ter insights para aprimorar o desempenho das organizações. Martha Gabriel, futurista e autora best-seller, discutirá "O Poder da Nova Era da Inteligência Artificial", explorando os impactos e possibilidades da Inteligência Artificial e da IA Generativa, perspectivas e carreiras. As apresentações serão transformadoras e abordarão perspectivas únicas que oferecerão repertório para a transformação dos negócios e da tecnologia.

CIO & IT Executive Conference 2024 prepara três dias de imersão nas tendências mais recentes e inovadoras do universo da tecnologia, oferecendo uma chance única de networking qualificado e acesso direto a profissionais. As interações durante o evento são fundamentais para criar conexões valiosas entre mais de 1.550 CIOs, líderes de TI e negócios, além de mais de 30 especialistas do Gartner e 50 provedores de soluções. "Os participantes das nossas conferências buscam avidamente tendências e aconselhamentos práticos. E, nesse momento muito importante com tudo girando em torno de Inteligência Artificial Generativa, essa conferência chega para trazer as discussões mais recentes sobre o tema, por exemplo, para os nossos clientes aqui no Brasil", diz Luis Mangi, Vice-Presidente do Gartner e chairman da conferência. "Nessa conferência, os participantes vão ter acesso ao que há de mais recente nas discussões sobre os assuntos importantes na agenda dos líderes".

A conferência foi estruturada em seis vertentes planejadas para abordar aspectos essenciais à evolução e adaptação das empresas às demandas do mercado: Liderança e Habilidades dos CIOs; IA, Tecnologias Emergentes e Inovação; Valor de Negócios com Dados e Tecnologia; O Futuro das Aplicações Inteligentes, Fundação Digital: Cloud, Infraestrutura e Operações; e Cibersegurança, Resiliência e Riscos. A agenda do evento já está disponível. Para interessados em se inscreverem com desconto na conferência Gartner CIO & IT Executive, o Gartner oferece o código CIOBRMARK. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 891 3339 ou pelo site https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/cio-brazil

Sobre a Conferência Gartner CIO & Executivos de TI

Os analistas do Gartner fornecerão análises adicionais sobre insights e tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicativos, infraestrutura e operações na Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024, que ocorrerá de 19 a 21 de novembro em Dubai e de 23 a 25 de setembro em São Paulo, no Sheraton São Paulo WTC Hotel (SP). O evento irá reunir mais de 1.500 CIOs (Chief Information Officers) e líderes de TI para explorar o futuro da transformação digital e compartilhar as melhores práticas e estratégias inovadoras que estão moldando o mundo dos negócios. Para interessados em se inscreverem com desconto na conferência Gartner CIO & IT Executive, o Gartner oferece o código CIOBRMARK. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-8913339 ou pelo site https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/cio-brazil.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com ou siga notícias e atualizações do Gartner para executivos de TI no X e LinkedIn usando #GartnerIT e #GartnerCIO.

FONTE Gartner