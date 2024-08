Gartner revela que CFOs e CEOs identificam a Inteligência Artificial como a tecnologia com maior impacto nos próximos três anos

Crescimento permanece a principal prioridade para CFOs e CEOs, enquanto as visões divergem sobre sustentabilidade e gestão de custos

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Gartner Inc., líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia que 62% dos CFOs (Chief Financial Officers) e 58% dos CEOs (Chief Executive Officers) acreditam que a Inteligência Artificial (IA) terá o impacto mais significativo em suas indústrias nos próximos três anos. A pesquisa do Gartner, realizada entre julho e dezembro de 2023, foi conduzida para examinar as opiniões dos líderes sobre questões empresariais atuais, bem como algumas áreas de impacto da agenda tecnológica.

"Líderes como CFOs e CEOs estão focados primeiramente no crescimento lucrativo, com quase dois terços dos entrevistados de ambos os grupos colocando isso entre suas três principais prioridades estratégicas de negócios", diz Alexander Bant, Chefe de Pesquisa da Prática de Finanças do Gartner. "Depois disso, tecnologia e força de trabalho são as prioridades mais importantes, com aproximadamente um terço dos entrevistados selecionando essas como suas três principais".

"Embora a Inteligência Artificial tenha um enorme potencial para transformar indústrias, três anos é um horizonte de tempo curto para isso. Os executivos seniores devem gerenciar suas expectativas e estarem plenamente cientes dos desafios organizacionais que enfrentarão", afirma o especialista.

CFOs e CEOs estão alinhados em termos de crescimento, com ambos os grupos selecionando-o como sua principal prioridade de negócios para 2024 e 2025. Para os CFOs, isso não representa uma grande mudança em relação às prioridades de 2023, mas para o grupo de CEOs, o número de entrevistados que escolheram o crescimento entre suas três principais prioridades aumentou 38% desde o ano passado.

No entanto, a opinião sobre a gestão de custos divergiu este ano, com um aumento significativo no número de CFOs que identificam isso como uma prioridade, mas pouca mudança na percepção dos CEOs, o que pode ser devido ao fato de serem mais propensos a concederem prazos mais longos para o retorno dos investimentos internos do que os CFOs.

"Para abordar essas diferenças enquanto mantêm o crescimento organizacional como prioridade, os CFOs devem alinhar-se com seus CEOs em relação aos investimentos digitais, apetite pelo risco e cortes de custos que apoiam o crescimento", diz Bant. "Os líderes de finanças devem discutir os motivos por trás da flexibilidade de seus CEOs em relação aos prazos de retorno dos investimentos. Para muitas empresas, isso provavelmente se relaciona com os prazos mais longos que os investimentos transformacionais em tecnologia exigem para gerar retornos."

CEOs e CFOs também estão preocupados com as mudanças no talento, citando as crescentes expectativas de remuneração dos funcionários e o desejo de flexibilidade a curto prazo, bem como os impactos da Inteligência Artificial a longo prazo. Ambos são otimistas quanto ao potencial da Inteligência Artificial para aumentar as economias de custo e a produtividade, mas mais CFOs do que CEOs estão preocupados com os desafios de talento a curto prazo.

"Os CFOs devem fornecer insights sobre novas abordagens que preencham lacunas de talento enquanto criam economias de custo, como a 'contratação silenciosa'", diz Bant. "Para lidar com mudanças de talento ou atrito quando aumentos salariais não são viáveis, os CFOs podem defender políticas de trabalho flexíveis que os funcionários preferem".

Além disso, quase 75% dos CEOs identificam a sustentabilidade ambiental como uma oportunidade de crescimento, enquanto os CFOs são mais propensos a ver as iniciativas de sustentabilidade como ferramentas de marketing.

"Como um primeiro passo para reconciliar suas posições, os CFOs devem determinar se as ambições de sustentabilidade de seus CEOs exigem conformidade, otimização ou transformação", diz Bant. "Depois disso, os CFOs devem revisar seus critérios de avaliação de investimentos para levar em conta esses objetivos, como incorporando critérios não financeiros, bem como os custos de oportunidade e os custos da inação".

Os clientes do Gartner podem ler mais em "Comparing CFO and CEO 2024 Strategic Business Priorities". Não-clientes podem baixar "CFO Perspectives on the 2023/24 CEO Survey".

Sobre o Gartner for Finance Leaders

A prática de Finanças do Gartner ajuda executivos sênior de finanças a cumprirem suas principais prioridades. O Gartner oferece amplitude e profundidade únicas de conteúdo para apoiar o sucesso individual dos clientes e realizar iniciativas importantes que abrangem todas as funções financeiras para gerar impacto nos negócios. Saiba mais em https://www.gartner.com/en/finance/finance-leaders. Siga o Gartner for Finance no LinkedIn e no X usando #GartnerFinance para ficar por dentro dos últimos insights de especialistas e das principais tendências que moldam a função de Finanças. Visite o Gartner Finance Newsroom para obter mais informações e insights.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com ou siga notícias e atualizações do Gartner para executivos de TI no X e LinkedIn usando #GartnerIT.

FONTE Gartner