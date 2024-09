Gartner revela que principais áreas para aumento de investimentos pelos CIOs brasileiros são Inteligência Artificial, GenAI e segurança cibernética/informacional

Analistas exploram prioridades e tendências dos CIOs brasileiros na Conferência Gartner CIO & IT Executive em São Paulo, Brasil

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Os orçamentos de TI para os CIOs (Chief Information Officers) brasileiros devem crescer 6,6% em 2025, de acordo com pesquisa realizada pelo Gartner, Inc.

A pesquisa revela que as três principais tecnologias com aumento planejado de investimentos incluem Inteligência Artificial (IA), com 92% dos CIOs indicando crescimento de investimentos na tecnologia; Inteligência Artificial Generativa (GenAI), também com 92%; e segurança cibernética/informacional, com 91%.

Analistas do Gartner apresentaram os resultados da pesquisa durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive em São Paulo, Brasil, que está ocorrendo até quarta-feira. A pesquisa Gartner CIO and Technology 2025 coletou dados de mais de 3.186 líderes e executivos de tecnologia, incluindo 130 do Brasil.

"A GenAI continuará a ser um foco para os modelos de negócios em geral, mantendo os CIOs e seu trabalho em evidência," diz Luis Mangi, Vice-Presidente de Pesquisa, Global CIO Advisory Team, e chairman da conferência. "Os CIOs também estão se sentindo seguros com essa visibilidade sobre eles. Quando perguntados sobre como veem seu papel, 91% concordaram com a afirmação 'Estou confiante de que o papel do CIO será influente e gratificante daqui a cinco anos'."

Áreas com diminuição de investimentos

Enquanto os CIOs procuram áreas para aumentar os investimentos, também precisam reduzir em certos setores. A pesquisa identificou as três principais tecnologias com diminuição planejada de investimentos entre os respondentes brasileiros. Essas áreas incluem infraestrutura legada e tecnologias de data center (22%), tecnologias de computação de próxima geração (14%) e human augmentation (11%).

"Nossa pesquisa revelou que melhorar as margens operacionais foi o resultado crítico número um que os CIOs tiveram em mente ao considerar investimentos em tecnologia digital," diz Mangi. "Isso faz sentido quando olhamos para as três principais áreas de diminuição de investimentos, já que elas são agora vistas como partes que não ajudam mais nas margens operacionais."

Gartner CIO & IT Executive Conference 2024

Os analistas do Gartner estão fornecendo análises adicionais sobre insights e tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicativos, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive 2024, que está acontecendo de 23 a 25 de setembro em São Paulo. Outras datas e locais para essa conferência incluem 19 a 21 de novembro em Dubai.

