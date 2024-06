Gastos com alimentação fora do lar e turismo na região de Campinas devem superar R$ 8,6 bi em 2024

Estudo de potencial de consumo agrada Abrasel e empresários

SAO PAULO, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A recuperação do poder aquisitivo nos últimos meses deve impactar os gastos dos moradores dos 20 municípios que integram a Região Metropolitana de Campinas (RMC) com alimentação fora do lar (incluindo alimentação e bebidas) e turismo. A estimativa para 2024 é de que esses grupos somem volume superior a R$ 8, 6 bilhões, segundo a pesquisa Potencial de Consumo, realizada pelo IPC Maps. O crescimento em relação a 2023 é bem visto pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas e empresários dos dois setores.

Gastos em bares e restaurantes devem superar R$ 6 bi na região de Campinas em 2024

O potencial de gastos com alimentação fora do lar para este ano é estimado em 6.318.582.372 bilhões, um aumento de 8,2% sobre o montante dispendido no ano passado. O crescimento, de acordo com o levantamento, deve acontecer nas quatros classes sociais. Já no grupo turismo e viagens, os gastos estimados são de R$ 2.342.074.826 bilhões.

Segundo a pesquisa, o Produto Interno Bruto (PIB) da RMC é de R$ 266.807.891,88 bilhões, com um PIB per capita de R$ 79.817,91.

André Mandetta, presidente da Abasel Regional Campinas, vê a projeção como positiva. "O aumento do consumo na região é importante para trazer esperança para o empresário equilibrar o caixa, já em ainda temos 20% dos estabelecimentos em prejuízo, segundo a última pesquisa da Abrasel, além do alto nível de endividamento, de 32% em abril". Ele diz, ainda, que um setor significa geração de mais empregos ao longo do ano

Quem também vê com bons olhos essa expectativa de crescimento é Dino Ramos, sócio do Dom Brejas e do recém inaugurado Boteco Miúdo. "Esse crescimento reflete em toda a cadeia envolvida no setor", diz. "O movimento vem crescendo nos últimos meses, tanto que percebemos essa tendência e abrimos neste ano um novo empreendimento, o Boteco Miúdo", completa.

"O mercado de alimentação fora do lar é muito sensível ao que está acontecendo na nossa economia. Quando o pessimismo toma conta do mercado o reflexo nos bares e restaurantes é imediato, mas também comemoramos quando o resultado é positivo", salienta Júnior Pattaro, proprietário do Empório do Nono e Espósito Pizzeria.

André Biazzo, do Banana Café Campinas, diz que a expansão do setor não apenas fomenta a economia local, mas também cria mais empregos e fortalece a cadeia produtiva como um todo. "A perspectiva para 2024 é positiva, e o setor de food service tem tudo para se destacar como um dos grandes motores do desenvolvimento econômico da região", completa.

Roger Antonio Domingues, diretor comercial e fundador da rede Lanchão Brasil, diz que a expectativa de crescimento de vendas e faturamento para este ano é positiva. Mas pondera que essa perspectiva vai depender muito do comportamento da economia ao longo dos próximos meses.

Para Eduardo Porto, sócio em agências da Azul Viagens na região de Campinas, abertas nos últimos meses, os dados do potencial de consumo no setor de viagens veem ao encontro das projeções e expectativas de negócios. "Quando decidimos abrir unidades em Valinhos, Mogi Guaçu e Limeira, já percebemos um mercado em alta, até mesmo pela experiência que temos no setor hoteleiro, com a retomada das viagens nos pós pandemia", diz.

"Estamos em uma região com alto poder aquisito e de PIB per capita, em todas as classes sociais, fator que ajuda muito nessa expectativa de crescimento de 8,2% para este ano", acrescenta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438970/Banana_institucional.jpg

FONTE Abrasel Campinas