GATORADE® LANÇA A INICIATIVA FUEL TOMORROW, UMA NOVA PLATAFORMA GLOBAL EM PROL DA IGUALDADE NO ESPORTE

No mundo inteiro, a Gatorade continua energizando jovens adultos para se manterem ativos e descobrirem o poder que o esporte tem de transformar vidas.

LONDRES, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Para concretizar o compromisso da Gatorade de transformar a participação esportiva em todo o mundo, a icônica marca de bebidas PepsiCo está lançando seu programa global, Fuel Tomorrow (Energizando o amanhã). Até 2030, o programa se compromete a ajudar 2,5 milhões de adolescentes em todo o mundo a conhecer o poder que o esporte tem de transformar vidas.

O programa, que originalmente era uma plataforma de igualdade no esporte nos EUA, promovido pela Gatorade, está sendo ampliado mundialmente após uma pesquisa realizada pela marca. Após entrevistar 2.500 pais de adolescentes com idades entre 13 e 17 anos de diversos mercados, o programa identificou as maiores barreiras que impedem os jovens de praticar ou permanecer no esporte. Os obstáculos são os seguintes:

O custo da atividade ou dos equipamentos. 55% dos entrevistados destacaram o custo da atividade ou dos equipamentos como um obstáculo para a prática de esportes. Esse fator mostra-se a principal barreira de acesso aos esportes para famílias de menor renda dos mercados pesquisados.

dos entrevistados destacaram o custo da atividade ou dos equipamentos como um obstáculo para a prática de esportes. Esse fator mostra-se a principal barreira de acesso aos esportes para famílias de menor renda dos mercados pesquisados. Falta de autoconfiança. 41% dos entrevistados revelaram que a falta de autoconfiança ou autoestima impede os jovens de praticar esportes.

dos entrevistados revelaram que a falta de autoconfiança ou autoestima impede os jovens de praticar esportes. A segurança dos espaços esportivos. 54% dos pais indicam a segurança dos espaços esportivos como uma barreira; é interessante observar que esse índice é apenas ligeiramente maior entre as meninas (56%) do que entre os meninos (52%).

dos pais indicam a segurança dos espaços esportivos como uma barreira; é interessante observar que esse índice é apenas ligeiramente maior entre as meninas (56%) do que entre os meninos (52%). Exemplos conhecidos. Em todos os mercados, 44% dos pais indicam a falta de exemplos conhecidos e identificáveis como uma importante barreira para que seus filhos pratiquem um esporte, especialmente os esportes em grupo.

Em todos os mercados, dos pais indicam a falta de exemplos conhecidos e identificáveis como uma importante barreira para que seus filhos pratiquem um esporte, especialmente os esportes em grupo. A falta de espaços esportivos ou a impossibilidade de acessá-los fisicamente. 52% dos entrevistados relataram que há falta de espaços esportivos ou que não é possível acessá-los fisicamente.

Com base nesses resultados, a plataforma global Fuel Tomorrow lançará três programas internacionais para superar as barreiras e lacunas identificadas pela pesquisa. O 5v5, famoso torneio de futebol de base da marca para adolescentes de 14 a 16 anos, começará em maio. Haverá um torneio exclusivamente feminino em Bilbao e torneios masculinos e femininos em Londres. Projetado para promover e apresentar oportunidades iguais para jovens talentos, o torneio – atualmente em seu sétimo ano – tem oferecido positivas experiências de formação esportiva para milhares de jovens atletas amadores de todo o mundo; até o momento, graças ao torneio, mais de 151.000 jovens adultos de origens diversas tiveram a oportunidade de prosperar. Só este ano, 25.000 adolescentes estão participando!

Em maio, também acontecerá a ampliação da iniciativa "Confidence Coach" ("Treinadores de confiança") da marca, após o sucesso no lançamento com Rachel Yankey e Andriy Shevchenko em 2023. Com a descoberta de que a falta de confiança entre os adolescentes tem um grande impacto no índice de abandono do esporte, esse programa inovador tem o objetivo de inspirar as futuras gerações. O programa realiza parcerias com alguns dos maiores jogadores de futebol do mundo, que atuam como Treinadores de confiança, compartilham suas experiências em primeira mão e motivam jovens que sonham em ser jogadores.

O último programa a ser lançado este ano será o "Fuel Tomorrow Fund" (Fundo Energizando o amanhã). O programa foi criado para incentivar a integração comunitária e cobrir o custo de equipamentos e espaços esportivos em áreas de baixa renda em mercados específicos.

A respeito do programa Fuel Tomorrow, Bart LaCount, Vice-presidente de marketing da Gatorade, afirma: "A plataforma Fuel Tomorrow da Gatorade incorpora nossa missão essencial, que é acender dentro de cada um de nós o potencial que pode se revelar por meio do esporte e de uma vida ativa. Infelizmente, nem todos têm acesso igual a essas oportunidades. Mas na Gatorade, acreditamos que todos deveriam ter acesso aos esportes e que não deveriam existir obstáculos para essa participação. A Gatorade busca um futuro em que todos, em todos os lugares, possam descobrir o poder que o esporte tem de transformar vidas."

A Gatorade segue em sua missão de aumentar a participação no esporte e inspirar as futuras gerações a serem ativas, sendo uma marca criada e continuamente aperfeiçoada por alguns dos melhores cientistas do mundo. Muitos outros programas serão lançados este ano para ajudar os jovens a descobrir a alegria do esporte e onde o esporte pode levá-los.

