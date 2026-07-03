GENMA coloca em operação um sistema flutuante de transbordo para as exportações de minerais da África Ocidental

PREFEITURA DE BOFFA, Guiné , 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A GENMA, uma das principais fornecedoras de soluções de manuseio de materiais marítimos, anunciou a bem-sucedida entrada em operação de seu mais recente sistema de transbordo flutuante. O sistema está programado para ser implantado na África Ocidental para apoiar as operações de exportação de minerais.

O que exatamente é um sistema de transbordo?

Ele resolve um desafio logístico crítico na mineração global: navios grandes não conseguem entrar em portos de águas rasas.

Pegue Boffa, na Guiné – um navio de minério de 300.000 toneladas não consegue atracar lá. O sistema da GENMA permite que pequenas barcaças carreguem minerais no píer, naveguem até águas mais profundas e transfiram a carga para o navio de grande porte por meio do sistema de transbordo. Não há necessidade de o navio de grande porte entrar no porto.

Este sistema da GENMA inclui: 2 guindastes de convés, 2 grandes funis, uma correia transportadora e 1 carregador de navios. Como funciona: os guindastes retiram o minério da barcaça e o depositam nos funis; os funis alimentam a correia transportadora; a correia movimenta o material até o carregador de navios, que o descarrega de forma contínua no porão do navio de grande porte.

O que torna este sistema especial?

1. Rápido, preciso e estável no mar

Os guindastes utilizam controle de velocidade contínuo – aceleração e frenagem suaves. Mesmo com cargas pesadas, os operadores podem fazer ajustes em nível de milímetros para um posicionamento preciso, sem derramamento. A lança em formato de caixa permanece estável sob carga, minimizando o movimento do navio.

Os grandes funis lidam com altas taxas de descarga, mantendo a correia transportadora alimentada sem interrupção.

2. Construído para condições marítimas severas

A corrosão causada pela água salgada é dura para os equipamentos. Os guindastes da GENMA são projetados segundo os mais altos padrões offshore: componentes essenciais ficam selados internamente e recebem revestimento anticorrosivo em múltiplas camadas. O centro de gravidade baixo e o peso reduzido melhoram a estabilidade em mares agitados – equipamentos estáveis significam operações mais rápidas e seguras.

O carregador de navios adapta-se ao movimento constante entre embarcações flutuantes (marés, ondas). Seu sistema telescópico com lança basculante garante que o material seja descarregado suavemente, com mínima quebra, independentemente de como as duas embarcações se movimentem.

3. Fácil manutenção – com o suporte local da GENMA na África

Para minimizar o tempo de inatividade causado por uma falha sem peças de reposição ou técnicos por perto e garantir a continuidade operacional, a GENMA pensou com antecedência. O equipamento foi projetado para facilitar a manutenção: unidades hidráulicas integradas significam menos tubulações e pontos de vazamento; principais juntas são autolubrificantes; uma porta de diagnóstico padrão identifica rapidamente os problemas.

Ainda mais tranquilizador: a GENMA já possui centros de serviço e armazéns de peças de reposição em Tânger (Marrocos) e Mombaça (Quênia). O armazém de Boffa (Guiné) está quase pronto e será inaugurado no meio do ano. Além disso, engenheiros de serviço de campo de longo prazo estão alocados localmente. Qualquer problema – resposta rápida, peças disponíveis.

Todos os sistemas testados, prontos para operar

Cada motor, sensor e sistema de controle deste sistema de transbordo GENMA passou por testes individuais e integrados. A fase de comissionamento está concluída.

Após o sucesso da colocação em operação, o sistema está pronto para ser implantado na África Ocidental, onde se tornará a ferramenta de transbordo de carga a granel mais confiável e eficiente que nossos clientes possuem – ajudando-os a realizar o trabalho com eficiência, uma viagem após a outra.

FONTE GENMA