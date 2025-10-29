GEQ fortalece compromisso com o bem-estar e amplia iniciativas de saúde mental

Holding multissetorial investe em qualidade de vida para os colaboradores por meio de iniciativas como o 'Bem Cuidar', que inclui diversas ações de promoção ao bem-estar do profissional

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A preocupação com o bem-estar dos colaboradores nunca esteve tão em evidência. Em um cenário no qual 76% dos brasileiros relatam impactos da rotina laboral na saúde, segundo a OMS, empresas que adotam medidas e ações para garantir um ambiente seguro e saudável de forma integral se destacam não apenas pela responsabilidade corporativa, mas também e principalmente pelo fato de considerar de forma tangível as pessoas como a base de sustentação da organização ao olhá-las de forma integral.

É nesse contexto que o Grupo Edson Queiroz (GEQ) - holding que engloba as empresas Minalba Brasil, Nacional Gás, Sistema Verdes Mares e Esmaltec, e que conta com mais de nove mil colaboradores vem investindo de forma prioritária e estruturada na implementação de iniciativas estratégicas que reforçam o seu compromisso com cuidado, segurança e na valorização dos seus colaboradores.

Desde 2020, o Grupo mantém o programa Bem Cuidar, estruturado em três pilares:

Emocional – em parceria com plataformas de atendimento emocional, que oferece terapia on-line e sessões em grupo;

Social – com adesão ao programa Empresa Cidadã, melhorias em infraestrutura e ampliação das parcerias com estabelecimentos comerciais e instituições de ensino;

Físico – com o "desafio Minalba Brasil" e através de parceria com o Wellhub, proporcionando acesso à diversas modalidades esportivas e aulas virtuais.

"Entender que as pessoas em todos os momentos esperam que as relações sejam nutridas por um olhar e tratativas que exigem além de empatia a sensibilidade para conexão e construção de relações que estejam ancoradas em considerar a pessoa em sua totalidade, devem estar no pilar de prioridades da estratégia das empresas. As prioridades dos colaboradores estão em constantes transformações e não são dissociadas dos requerimentos para evolução do mundo organizacional e da sociedade de forma geral. O bem-estar e a qualidade de vida de forma equilibrada estão intrinsicamente ligados a motivação e as escolhas dos colaboradores em querer "ir ou ficar". Essa mudança exige que as organizações busquem evoluir e se transformem de forma acelerada, e é o que estamos trabalhando na nossa empresa", destaca Otameiry Furtado, Diretora Executiva de Recursos Humanos.

Dentro do Bem Cuidar, o GEQ aderiu ao programa Empresa Cidadã, ampliando a licença-maternidade para 180 dias e a licença-paternidade para 20 dias. "A adesão a esse programa ainda é baixa no setor privado de forma geral conforme as pesquisas, mas o seu impacto na vida dos nossos colaboradores e das suas famílias é inegável. Percebemos o valor dessa iniciativa tanto para as nossas equipes, quanto para a construção de uma sociedade com atuação mais ampla no seu papel de agente de transformação", complementa.

No último ano, o GEQ também promoveu mudanças estruturais ao transformar a sua sede corporativa em um ambiente de trabalho mais moderno e colaborativo,

Na evolução do Programa "Bem Cuidar", o Grupo estabeleceu como foco em 2025 a saúde mental. A iniciativa tem como objetivo evoluir nos cuidados com o colaborador, trabalhando em todos os eixos de sustentação que evolve o tema.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808488/warehouse_workers_clapping_hands_together__1.jpg

FONTE Grupo Edson Queiroz