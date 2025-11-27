GIGABYTE anuncia o lançamento do monitor gamer WOLED QHD de 27" MO27Q28G com 280 Hz e design sem bordas nos 4 lados

TAIPEI, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia o lançamento do GIGABYTE MO27Q28G, um monitor gamer QHD de 27 polegadas que combina o novo painel WOLED de 4ª geração com um design elegante e imersivo. Com uma taxa de atualização incrivelmente rápida de 280 Hz e tempo de resposta de 0,03 ms, o MO27Q28G oferece jogabilidade ultrassuave e nitidez impressionante. Seu design sem bordas nos quatro lados oferece uma impressionante proporção de 99% entre a tela e o corpo, permitindo que os gamers se sintam totalmente imersos em todos os enquadramentos. Equipado com o mais recente painel LG Display WOLED de 4ª geração e tecnologia OLED Primary RGB Tandem, o MO27Q28G entrega brilho superior, menor consumo de energia e reprodução de cores precisa.. Além disso, integra recursos táticos exclusivos da GIGABYTE, All-Around Eyecare e AI OLED Care para proporcionar uma excelente experiência visual e de usuário.

O painel WOLED de 4ª geração do GIGABYTE MO27Q28G traz melhorias significativas no desempenho e na eficiência. Os gamers desfrutarão de brilho de pico HDR de até 1500 nits, 99,5% de DCI-P3 e 84% de ampla cobertura de gama de cores BT.2020, reduzindo o consumo de energia em 20%. O painel é compatível com níveis de preto perfeitos de até 500 lux e atende à certificação VESA DisplayHDR™ True Black 500. Para maior conforto visual, ele é certificado como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light, que proporcionam proteção visual completa como parte do pacote All-Around Eyecare.

Desenvolvido para gamers experientes, o GIGABYTE MO27Q28G conta com os Recursos Táticos exclusivos da GIGABYTE. O Tactical Switch 2.0 permite alternar com um clique entre resoluções e proporções, como 4:3 ou 5:4, o que permite maior flexibilidade para diferentes tipos de jogos. O recurso Ultra Clear melhora a nitidez dos movimentos e reduz o desfoque, produzindo imagens mais nítidas em jogos de ritmo acelerado, vídeos cheios de ação e conteúdo dinâmico. O VRR Anti-Flicker ajusta dinamicamente as taxas de atualização para eliminar a cintilação em cenários de baixa taxa de quadros. O Game Assist disponibiliza ferramentas personalizáveis na tela, como mira e cronômetro, o que proporciona vantagens em tempo real para precisão e consciência situacional. Juntos, esses recursos táticos transformam o MO27Q28G em um monitor de competição desenvolvido para otimizar o desempenho em todos os gêneros de jogos.

O AI OLED Care, que controla de forma inteligente os ciclos de atualização de pixels para ajudar a preservar a qualidade do painel ao longo do tempo, completa o pacote. Com seu gerenciamento térmico avançado e conjunto de recursos robustos, o GIGABYTE MO27Q28G garante um desempenho excepcional e uma confiabilidade de longo prazo. O monitor já está disponível. Para obter mais informações, acesse: https://bit.ly/MO27Q28G_Monitor_Global

