GIGABYTE anuncia seus PCs com IA – GIGABYTE AERO X16 e GIGABYTE GAMING A16 agora disponíveis oficialmente

TAIPEI, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Após a estreia bem-sucedida dos AORUS MASTER 18 e 16, a GIGABYTE, principal marca de computadores do mundo, foi anunciada a disponibilidade dos GIGABYTE AERO X16 e GAMING A16, ampliando sua linha de PCs com IA de 2025. Projetados para atender às necessidades de gamers, usuários híbridos e criadores, ambos os modelos combinam GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series para notebooks de última geração com o exclusivo GiMATE AI Agent da GIGABYTE para controle inteligente do sistema, fluxos de trabalho aprimorados por IA e experiências imersivas.

Ambos os notebooks contam com GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para notebooks, equipadas com a arquitetura Blackwell e NVIDIA DLSS 4 para desempenho acelerado por IA. O AERO X16 suporta até 85 W de potência gráfica máxima, enquanto o GAMING A16 alcança até 80 W. O GiMATE AI Agent integrado permite controle de voz intuitivo "Pressionar e falar", ajuste inteligente e recursos de privacidade. Construído em uma plataforma preparada para IA com NVIDIA NIM, os usuários podem criar agentes de IA personalizados e otimizar fluxos de trabalho. Com até 14 horas de autonomia de bateria, carregamento rápido PD 3.0 e áudio Dolby Atmos®, ambos os notebooks suportam estilos de vida modernos orientados por IA.

O GIGABYTE AERO X16, um PC Copilot+, é projetado para usuários de múltiplos cenários que se concentram na criação digital e no design com IA em movimento. Pesando apenas 1,9 kg e medindo 16,75 mm de espessura, ele está disponível nas cores Space Gray ou Lunar White, apresentando um design NIL com reflexo suave e acabamento jateado refinado que reflete a engenhosidade moderna e a estética minimalista. A tela WQXGA de 16" possui uma proporção tela-corpo de 92% com um design de moldura fina em 4 lados e é certificada pela Pantone® e TÜV Rheinland®. Ferramentas de IA como Cocreator e Generative Fill aumentam a produtividade, enquanto o resfriamento WINDFORCE Infinity com ventoinhas duplas de 12 V, 3D VortX e modo ambiente 0 dB garante desempenho em silêncio.

O GIGABYTE GAMING A16 atende a jogadores casuais e estudantes. Seu peso de 2,2 kg e a dobradiça de 180° permitem um uso prático para colaboração e mobilidade. O painel WQXGA de 16" suporta uma taxa de atualização de 165 Hz para imagens fluidas. Com suporte para MUX Switch, resfriamento inteligente WINDFORCE com ventilação periférica e uma zona Icy Touch. O teclado Golden Curvature em ambos os modelos, com teclas ampliadas e distância de deslocamento de 1,7 mm, equilibra conforto e desempenho contínuo no AERO X16 e GAMING A16.

Com a adição do AERO X16 e GAMING A16 aos já lançados AORUS MASTER 18 e 16, a GIGABYTE completa seu portfólio de PCs com IA para 2025. Todos os modelos já estão disponíveis em varejistas. Compre agora: AERO X16 , GAMING A16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2709471/GIGABYTE_Announces_its_AI_PCs___GIGABYTE_AE_RO_X16_and_GIGABYTE_GAMING_A16_Now_O_ID_ad47c07d0a2b.jpg

FONTE GIGABYTE