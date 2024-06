Global Heart Hub incita as pessoas a "Pensar em Cardiomiopatia" com nova Campanha Global

GALWAY, Irlanda, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Global Heart Hub (GHH), a aliança internacional de organizações de pacientes cardíacos, lança hoje sua Campanha de Conscientização sobre Cardiomiopatia de 2024, juntamente com organizações de pacientes com cardiomiopatia em todo o mundo.

A cardiomiopatia é uma doença do músculo cardíaco que pode ocorrer em qualquer idade e pode ser transmitida geneticamente. Afeta cerca de 1 em cada 250 pessoas em todo o mundo, é uma importante causa de insuficiência cardíaca e a principal razão para a necessidade de um transplante de coração. Muitas vezes subdiagnosticadas, diagnosticadas erroneamente ou diagnosticadas tarde demais, as consequências da cardiomiopatia podem ser muito graves. Se não for tratada, a cardiomiopatia pode enfraquecer o coração, levando a complicações e a condições mais graves.

Pense em cardiomiopatia

Liderada pelo Conselho de Pacientes com Cardiomiopatia do GHH, que tem 24 afiliadas de associações de pacientes em 15 países, a campanha deste ano se concentra em histórias de pacientes e defensores sobre o impacto da cardiomiopatia e a importância de reconhecer sintomas e conhecer seu histórico familiar.

"A cardiomiopatia é muitas vezes subdiagnosticada, diagnosticada erroneamente ou diagnosticada tarde demais. É a causa predominante de morte súbita cardíaca em pessoas com menos de 35 anos. Queremos aumentar a conscientização e incentivar as pessoas a "Pensar em Cardiomiopatia", ajudando-as a reconhecer os sinais e sintomas (que podem ser sutis) e a conhecer o histórico cardíaco da família, especialmente se perderam um membro da família muito cedo devido a doenças cardíacas. Muitos tipos de cardiomiopatia são herdados e podem afetar o risco para outros membros da família ", diz Leigh Bell, a nova presidente do Conselho de Pacientes com Cardiomiopatia do Global Heart Hub e presidente da Associação de Cardiomiopatia da Austrália.

Saiba mais sobre a campanha aqui: https://globalhearthub.org/think-cardiomyopathy/

Sobre o Conselho de Pacientes com Cardiomiopatia do GHH

O Conselho de Pacientes com Cardiomiopatia foi formado em novembro de 2021 e reúne 24 organizações de pacientes em 15 países para aumentar a conscientização e a compreensão da cardiomiopatia. O Conselho de Pacientes defende a melhoria do diagnóstico da doença, o acesso a testes, aconselhamento e tratamentos adequados. Além disso, o Conselho visa sensibilizar e melhorar a compreensão da doença, com vista a permitir que as pessoas vivam bem com a doença.

A missão do Conselho de Pacientes é identificar e reunir organizações focadas em cardiomiopatia e lideradas por pacientes em todo o mundo, criando uma aliança global e uma voz comum do paciente que aumenta a conscientização e melhora o diagnóstico, o gerenciamento e a compreensão da cardiomiopatia para pacientes, cuidadores e profissionais de saúde para garantir os melhores resultados possíveis para aqueles que vivem com a doença.

