Governador de Shiga, no Japão, visitará o Brasil pela primeira vez em 25 anos em novembro

– Visita para comemorar o 45º aniversário da assinatura da relação de estados-irmãos, "Laços dos Lagos", com o Rio Grande do Sul, no Brasil –

OTSU, Japão, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Governo da Província de Shiga enviará sua delegação liderada pelo governador Taizo Mikazuki ao Brasil para comemorar o 45º aniversário da relação de estados-irmãos com o Rio Grande do Sul. Será a primeira visita ao Brasil de um governador de Shiga em 25 anos.

A delegação é composta por aproximadamente 30 pessoas, incluindo o governador, o presidente e membros da Assembleia Provincial de Shiga, além de representantes empresariais da província com interesse no Brasil e representantes das empresas que construíram o "Parque Shiga"(*) no estado brasileiro. O grupo visitará São Paulo e o Rio Grande do Sul a partir de terça-feira, 11 de novembro de 2025.

*O "Parque Shiga" (Praça Shiga) é um jardim japonês, doado à capital do Rio Grande do Sul pelo Governo Provincial de Shiga em 1983. No parque, há um lago em formato do Lago Biwa e uma colina artificial inspirada no Monte Ibuki. O parque é chamado de "uma pequena Província de Shiga" e é valorizado pelos moradores locais.

Foto da delegação do Rio Grande do Sul durante sua visita à Província de Shiga em 2024: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202510237641/_prw_PI1fl_yW0Qb021.jpg

Histórico das trocas entre estados-irmãos entre a Província de Shiga e o Rio Grande do Sul:

A Província de Shiga abriga o Lago Biwa, o maior lago do Japão, enquanto o Rio Grande do Sul ostenta o maior lago do Brasil, a Lagoa dos Patos. Essa "conexão dos lagos" catalisou a assinatura da relação de estados-irmãos entre as regiões japonesa e brasileira em 1980. Desde então, eles aprofundaram sua relação por meio de visitas mútuas de delegações de boa vontade, intercâmbios técnicos e envio de expatriados da Província de Shiga.

Em novembro de 2024, cerca de 20 pessoas, incluindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente da assembleia estadual, visitaram a Província de Shiga. Em setembro de 2025, a Província de Shiga e o Rio Grande do Sul coorganizaram um evento no Pavilhão do Brasil da Expo 2025 Osaka, Kansai, Japão, para destacar seus atrativos e a história de suas trocas. Espera-se que os eventos comemorativos durante o próximo envio da delegação desenvolvam ainda mais a parceria entre as regiões japonesa e brasileira.

Visão geral do itinerário (provisório; os planos podem mudar)

11 de novembro (terça-feira):

Delegados chegam a São Paulo (pernoite em São Paulo)

12 de novembro (quarta-feira):

-Almoço com o cônsul-geral do Japão em São Paulo

-Realização de um seminário da Província de Shiga na Japan House São Paulo

-Intercâmbio com o Shiga Kenjinkai (associação provincial) no Brasil (pernoite em São Paulo)

13 de novembro (quinta-feira):

-Homenagem floral em um cenotáfio memorial aos pioneiros imigrantes japoneses e visita ao Pavilhão do Japão

-Visita a Ivoti (intercâmbio com a comunidade nipo-brasileira e tour pelo museu da imigração de Ivoti)

-Mini concerto para a delegação de Shiga pela orquestra jovem da sinfônica de POA

-Jantar com dirigentes da associação de bem-estar Brasil-Japão do Sul

(pernoite em Porto Alegre)

14 de novembro (sexta-feira):

Evento de 45º aniversário da relação de estados-irmãos (pernoite em Porto Alegre)

15 de novembro (sábado):

Cerimônia de abertura do Festival do Japão RS (pernoite em Porto Alegre)

*Governador retorna ao Japão

16 de novembro (domingo):

Tour pelo estado

*Delegados retornam ao Japão

Destaques

Seminário sobre a Província de Shiga na Japan House São Paulo:

O governador Mikazuki fará uma palestra sobre temas como a conservação ambiental do Lago Biwa. O evento também contará com degustação de saquê de Shiga e uma experiência prática de confecção de pingentes inspirados na amêijoa Seta Shijimi. O evento é aberto ao público, portanto, aqueles que tiverem interesse são bem-vindos.

*A participação será limitada àqueles que podem consumir bebidas alcoólicas legalmente.

Nome do Evento: Seminário da Província de Shiga

Organizadores: Consulado-Geral do Japão em São Paulo, Província de Shiga

Data: 12 de novembro de 2025, das 16h00 às 18h00 (horário provisório)

Local: Japan House São Paulo (Av. Paulista, 52 - Bela Vista, Sao Paulo - SP, 01310-000, BRASIL)

URL: https://japanhousesp.com.br/

Evento de 45º aniversário da relação de estados-irmãos:

No dia 14 de novembro, será realizado um evento em Porto Alegre para celebrar o 45º aniversário da relação de estados-irmãos. Além do encontro entre o governador Mikazuki e o governador Leite, haverá uma cerimônia de inauguração de uma placa explicativa sobre a história dos intercâmbios entre os estados-irmãos e o conceito do Parque Shiga, bem como o plantio de mudas de cerejeira.

Cerimônia de Abertura do Festival do Japão no Rio Grande do Sul (15 de novembro):

De 14 a 16 de novembro, será realizado no Rio Grande do Sul o Festival do Japão (Festival do Japão RS), com uma expectativa de público de aproximadamente 80.000 pessoas. O tema deste ano é "45º aniversário da relação de estados-irmãos entre o Rio Grande do Sul e a Província de Shiga." Durante a cerimônia de abertura na tarde de 15 de novembro, o governador Mikazuki fará um discurso. Além disso, haverá um estande destacando os encantos da Província de Shiga, incluindo artesanato tradicional e uma oficina interativa para vestir trajes de ninja.

