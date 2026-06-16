Promoção da expansão dos sectores de big health do Interior da China e de Macau para o mercado brasileiro

SÃO PAULO, Brasil, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento da RAEM (doravante denominado por "IPIM") organizou uma delegação de mais de 40 empresários, representantes de associações sectoriais e profissionais da indústria, academia e investigação de Macau e do Interior da China para concluir uma viagem de intercâmbio comercial de 8 dias a São Paulo, Brasil. Durante a viagem, foram realizadas uma série de actividades, incluindo visitas a feiras e exposições do sector, inspecções in loco, reuniões oficiais, visitas a empresas, sessões de intercâmbio e seminários. Durante o período, foram facilitados múltiplos acordos de cooperação, incluindo: a Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. liderando a sua subsidiária, a Guangdong-Macau Traditional Chinese Medicine Science and Technology Industrial Park Development Co., Ltd., para assinar um acordo de cooperação com o Conselho Federal de Farmácia do Brasil, e membros da delegação assinando 5 acordos de cooperação com empresas locais brasileiras. As empresas participantes de todos os lados reconheceram as amplas perspectivas de cooperação na cadeia industrial biofarmacêutica entre o Interior da China, Macau e o Brasil, e concordaram que esta visita ajudará a aprofundar a cooperação económica e comercial entre Macau e os Países de Língua Portuguesa.

Governo da RAEM organiza delegação ao Brasil, facilitando múltiplas cooperações farmacêuticas Speed Speed Visita à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil

Visitas a entidades governamentais e associações para expandir a rede de cooperação comercial China-Brasil

A Delegação visitou a Embaixada da China no Brasil, o Consulado-Geral da China em São Paulo e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil. Foram realizados intercâmbios sobre os requisitos de registo, acesso ao mercado e situação regulatória para a importação de medicamentos da medicina tradicional chinesa e ocidental para o Brasil, abrindo assim um espaço mais amplo para a cooperação económica e comercial entre Macau e o Brasil no âmbito de big health. O Ministro Conselheiro Xing Wenju, da Embaixada da China no Brasil, destacou que a aceitação da medicina tradicional chinesa pela população brasileira tem aumentado, apoiando plenamente a cooperação económica, comercial, farmacêutica e cultural entre o Brasil e Macau. A ANVISA avaliou igualmente de forma positiva o intercâmbio de formação de quadros qualificados entre Macau e o Brasil.

Intercâmbios aprofundados abrem espaço para a cooperação económica e comercial China-Brasil

O encontro de intercâmbio realizou-se no dia 27 de Maio (hora local de São Paulo), contando com a participação de mais de 50 representantes do governo e de empresas brasileiras, bem como membros da Delegação. O Vice-Presidente do ISAF, Lei Sai Ian, e o Chefe da Divisão de Licenciamento para o Exercício de Actividades de Saúde dos SS, Wong Cheok Pang, apresentaram respectivamente a regulação farmacêutica de Macau e o apoio ao desenvolvimento da indústria farmacêutica. Representantes da ANVISA e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo expuseram as vantagens do ambiente político local, as oportunidades de investimento e o desenvolvimento industrial. A Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos (ABIQUIFI) e a plataforma local de gestão de dados de saúde empresarial detalharam as oportunidades de investimento existentes. Durante as bolsas de contactos, a Delegação e as entidades governamentais e empresas locais estabeleceram contactos e realizaram diálogos aprofundados, tendo trocado impressões sobre o subsequente estabelecimento de mecanismos de diálogo regular e projectos de cooperação concretos. Estas iniciativas geram nova dinâmica para a expansão do espaço de cooperação económica e comercial entre a China e o Brasil.

IPIM organizou, no dia 30 de Maio (horário local de São Paulo, Brasil), a participação da Delegação de Estudo e Prospecção a São Paulo, Brasil no âmbito das Ciências da Vida num Seminário Interno destinado para a mesma Delegação (doravante denominado "Seminário"). No Seminário, os membros da delegação assinaram 5 acordos de cooperação com instituições médicas brasileiras, assim como instituições de pesquisa acadêmica, instituições de ensino superior e empresas farmacêuticas, abrangendo áreas como exportação de medicamentos de Macau, medicina tradicional chinesa, alimentos saudáveis e monitoramento e testes.

Visitando a Feira de Insumos Farmacêuticos e Farmoquímicos e discutindo a participação de empresas de Macau como expositoras no próximo ano

A delegação visitou a "FCE Pharma 2026 (Feira de Insumos Farmacêuticos e Farmoquímicos de São Paulo)" no dia 1 de Junho (horário local), conhecendo as tendências do sector, tecnologias avançadas e casos de sucesso de cooperação, e realizando negociações e intercâmbios com os expositores para explorar modelos de cooperação prática. O Presidente do IPIM, Che Weng Keong, também discutiu com os organizadores a possibilidade de coordenar a participação de empresas biofarmacêuticas e da Grande Saúde de Macau como expositoras no próximo ano, recebendo feedback positivo dos organizadores.

Além disso, a delegação visitou instituições financeiras e associações empresariais chinesas, bem como centros de medicina cardiovascular e instituições de diagnóstico médico e análises clínicas de alta tecnologia do Brasil.

O IPIM alinhar-se-á estreitamente com o posicionamento de Macau como "elo de ligação preciso" entre a China e os Países de Língua Portuguesa, em linha com a direcção de desenvolvimento industrial "1+4" do Governo da RAEM, para ajudar as empresas de Macau e do Interior da China a conectarem-se eficientemente com os recursos de mercado dos Países de Língua Portuguesa, promovendo o layout das cadeias industriais de medicina tradicional chinesa, biofarmacêutica e de big health na região da América Latina.

FONTE Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento da RAEM